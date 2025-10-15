KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI 2025 | GSB KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı , ek yurt başvurularını öğrencilerin başvuru formunda belirttikleri bilgiler doğrultusunda değerlendirecek. Öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, öğrenim gördüğü şehir, sosyal durum gibi birçok kriter göz önünde bulundurularak yerleştirme işlemi yapılacak.

AA

İLK KAYIT ÜCRETİ VE ÖDEME DETAYLARI

KYK yurtlarına ilk kez yerleştirilen öğrenciler, ilk kayıt ücreti ödemekle yükümlü olacak. Bu ücret, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve kayıt tarihine göre değişiklik gösteriyor. Ücretin içinde günlük yatak bedeli ile güvence bedeli yer alıyor. Ödeme işlemleri, ilgili banka ATM'lerinden veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranı üzerinden kolayca yapılabiliyor.