PODCAST CANLI YAYIN

KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI 2025 | GSB KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Üniversitelerde ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK ek yurt başvurularına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, yüksek lisans, doktora ile özel yetenek programlarına yerleşen öğrenciler için KYK ek yurt başvurularının başladığını duyurdu. Peki KYK ek yurt başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI 2025 | GSB KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite hayatına adım atacak öğrenciler için KYK ek yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, ön lisans ve lisans programlarına ek yerleştirmeyle kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yurt başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor. İşte KYK ek yurt başvuru ekranı, tarihleri ve başvuru adımları…

AAAA

2025-2026 KYK EK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI
Üniversitelerde ek yerleştirme, yatay ve dikey geçiş süreçlerinin tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025-2026 eğitim yılı için KYK ek yurt başvurularının başladığını duyurdu. Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek programlarına kayıt yaptıran öğrenciler için yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AAAA

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

KYK ek yurt başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekiyor. Şifresi bulunmayan öğrenciler, kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek e-Devlet şifresi alabilecek. Ayrıca internet bankacılığı, mobil imza, elektronik imza veya T.C. kimlik kartı ile de sisteme giriş yapılabilecek.

Başvurular 17 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar devam edecek. Öğrencilerin sistem yoğunluğu nedeniyle işlemlerini son günlere bırakmamaları öneriliyor.

AAAA

DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ek yurt başvurularını öğrencilerin başvuru formunda belirttikleri bilgiler doğrultusunda değerlendirecek. Öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, öğrenim gördüğü şehir, sosyal durum gibi birçok kriter göz önünde bulundurularak yerleştirme işlemi yapılacak.

AAAA

İLK KAYIT ÜCRETİ VE ÖDEME DETAYLARI

KYK yurtlarına ilk kez yerleştirilen öğrenciler, ilk kayıt ücreti ödemekle yükümlü olacak. Bu ücret, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve kayıt tarihine göre değişiklik gösteriyor. Ücretin içinde günlük yatak bedeli ile güvence bedeli yer alıyor. Ödeme işlemleri, ilgili banka ATM'lerinden veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranı üzerinden kolayca yapılabiliyor.

AAAA

SON BAŞVURU TARİHİNİ KAÇIRMAYIN

KYK ek yurt başvurularında son tarih 17 Ekim 2025. Devlet yurtlarında barınma imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayarak değerlendirme sürecine dahil olabilecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kabine günü: Başkan Erdoğan'ın masasında ne var?
CANLI ANLATIM | Ateşkeste ikinci aşama! Takas yapıldı Refah kapısı bugün açılıyor | İsrail ateşkesi bozma peşinde
Ahmed Şara Rusya'ya gidiyor: Görüşmenin detayları ortaya çıktı! Rusya Esad'ı teslim edecek mi?
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama
Ergenekon kumpasından FETÖ’nün parmak izi çıktı! Deliller yeniden incelendi 6 şüpheli yakalandı
Her şey depremden sonra başladı! Ne dışarı çıkıyor ne yıkanıyor! Telefon bağımlısı Barış Özbay şaşkına çevirdi
Trump’ın Time krizi devam ediyor! Kel fotoğrafı çileden çıkarmıştı: Editörler “eğlendik” dedi
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
Meteoroloji'den 11 il için sağanak alarmı: İstanbul'da hava resmen buz kesecek! Jet akımları rotayı çevirdi, kutup soğukları cephede
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik
Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Fred kadro dışı kalmaktan son anda kurtuldu
Sabancı ailesinde boşanma depremi! 29 yıl sonra aynı mevsimde buluşamadıkları için boşandılar...
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi