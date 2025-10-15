KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI 2025 | GSB KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite hayatına adım atacak öğrenciler için KYK ek yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, ön lisans ve lisans programlarına ek yerleştirmeyle kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yurt başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor. İşte KYK ek yurt başvuru ekranı, tarihleri ve başvuru adımları…
2025-2026 KYK EK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI
Üniversitelerde ek yerleştirme, yatay ve dikey geçiş süreçlerinin tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025-2026 eğitim yılı için KYK ek yurt başvurularının başladığını duyurdu. Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek programlarına kayıt yaptıran öğrenciler için yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.
KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK
KYK ek yurt başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekiyor. Şifresi bulunmayan öğrenciler, kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek e-Devlet şifresi alabilecek. Ayrıca internet bankacılığı, mobil imza, elektronik imza veya T.C. kimlik kartı ile de sisteme giriş yapılabilecek.
Başvurular 17 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar devam edecek. Öğrencilerin sistem yoğunluğu nedeniyle işlemlerini son günlere bırakmamaları öneriliyor.