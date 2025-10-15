PODCAST CANLI YAYIN

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 15 EKİM: İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? Alibey, Ömerli, Terkos...

İstanbul'a su sağlayan barajlarda güncel doluluk oranları merak ediliyor ve araştırılıyor. Yağışlı havaların artmasıyla beraber kentte baraj seviyeleri sorgulanıyor. Peki 15 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ verileriyle İstanbul barajlarında son durum...

Giriş Tarihi:
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 15 EKİM: İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? Alibey, Ömerli, Terkos...

Kente su sağlayan barajlarda güncel doluluk oranları merak ediliyor ve araştırılıyor. Yağışlı havaların artmasıyla beraber kentte baraj seviyeleri sorgulanıyor. İşte İSKİ verileriyle İstanbul barajlarında yeni tablo.

(AA)(AA)

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Bugüne ait veriler henüz paylaşılmadı.

Detaylar geldiğinde tablo ve grafiklerle haberimize yer alacaktır.

(AA)(AA)

DÜNE AİT (14 EKİM) BARAJ DOLULUK ORANLARI

14 Ekim Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 25,17 olarak ölçüldü.

  1. 🚿 Darlık Barajı: %39,21
  2. 🚿 Elmalı Barajı: %49,95
  3. 🚿 Terkos Barajı: %30,72
  4. 🚿 Alibey Barajı: %14,52
  5. 🚿 Büyükçekmece Barajı: %30,02
  6. 🚿 Sazlıdere Barajı: %27,76
  7. 🚿 Istrancalar Barajı: %26,61
  8. 🚿 Kazandere Barajı: %2,67
  9. 🚿 Pabuçdere Barajı: %10,95

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik
Meteoroloji'den 11 il için sağanak alarmı: İstanbul'da hava resmen buz kesecek! Jet akımları rotayı çevirdi, kutup soğukları cephede
CANLI ANLATIM | Gazze anlaşmasında 2. aşama şimdi başlıyor! ABD Başkanı Donald Trump duyurdu
Fenerbahçe’de kadro dışı olayları sonrası sular durulmuyor! Mert Hakan ve Fred son anda kurtuldu
Sabancı ailesinde boşanma depremi! 29 yıl sonra aynı mevsimde buluşamadıkları için boşandılar...
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Son dakika: Yukarı yönlü revize ettiler! IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'de Filistinlilere saldırı: Şehitler var | Hamas'tan çağrı
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan için istenen ceza belli oldu! Adliyede tehditler savurmuştu
A’dan Z’ye hafızalara kazındı! Esra Ceyhan’ın son hali ortaya çıktı!