İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 15 EKİM: İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? Alibey, Ömerli, Terkos...

Kente su sağlayan barajlarda güncel doluluk oranları merak ediliyor ve araştırılıyor. Yağışlı havaların artmasıyla beraber kentte baraj seviyeleri sorgulanıyor. İşte İSKİ verileriyle İstanbul barajlarında yeni tablo.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Bugüne ait veriler henüz paylaşılmadı.
Detaylar geldiğinde tablo ve grafiklerle haberimize yer alacaktır.
DÜNE AİT (14 EKİM) BARAJ DOLULUK ORANLARI
14 Ekim Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 25,17 olarak ölçüldü.
- 🚿 Darlık Barajı: %39,21
- 🚿 Elmalı Barajı: %49,95
- 🚿 Terkos Barajı: %30,72
- 🚿 Alibey Barajı: %14,52
- 🚿 Büyükçekmece Barajı: %30,02
- 🚿 Sazlıdere Barajı: %27,76
- 🚿 Istrancalar Barajı: %26,61
- 🚿 Kazandere Barajı: %2,67
- 🚿 Pabuçdere Barajı: %10,95