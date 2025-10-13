Ticaret Bakanlığı duyurdu: Ocak-Eylül döneminde ihracatta 200 milyar 625 milyon dolarlık artış!

Ticaret Bakanlığı 2025 yılı Ocak-Eylül ayındaki ihracat verilerini açıkladı.

Bu verilere göre ihracatta yüzde 4,1 oranında artışla 200 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bakanlık ayrıca 27 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını ve 9 aylık dönemde 46 ilde ihracatın arttığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Dünya ticaretinde artan zorluklara rağmen Türkiye, üretimden ihracata uzanan güçlü altyapısı ve rekabet gücüyle yoluna emin adımlarla devam etmektedir.