Ticaret Bakanlığı duyurdu: Ocak-Eylül döneminde ihracatta 200 milyar 625 milyon dolarlık artış!

Ticaret Bakanlığı 2025 yılı Ocak-Eylül ayındaki ihracat verilerini açıkladı.
Bu verilere göre ihracatta yüzde 4,1 oranında artışla 200 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bakanlık ayrıca 27 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını ve 9 aylık dönemde 46 ilde ihracatın arttığını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
Dünya ticaretinde artan zorluklara rağmen Türkiye, üretimden ihracata uzanan güçlü altyapısı ve rekabet gücüyle yoluna emin adımlarla devam etmektedir.
2025 yılı Ocak–Eylül döneminde 46 ilimizde ihracat artışı kaydedilmiş, bu sonuç Türkiye'nin ihracat başarısının artık yalnızca büyük şehirlerle sınırlı olmadığını bir kez daha göstermiştir.
İLK 9 AYDA 46 İLDE İHRACAT ARTIŞI
Bakanlık, küresel ticarette artan korumacılığa, jeopolitik gerginliklere ve belirsizliklere rağmen 2025 yılı Ocak–Eylül döneminde 46 ilde ihracat artışı kaydedildiğini belirtti.
İLK 9 AYDA 27 İL 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT YAPTI
Yapılan açıklamada ayrıca 2025 yılı Ocak–Eylül döneminde ihracatta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 200 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.
27 ilin, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği kaydedildi.
2025 Yılı Eylül Ayında Faaliyet İlleri Bazında İhracatta:
İstanbul 4 milyar 512 milyon dolarla birinci sırada,
Kocaeli 2 milyar 827 milyon dolarla ikinci sırada,
Bursa 1 milyar 809 milyon dolarla üçüncü sırada,
İzmir 1 milyar 803 milyon dolarla dördüncü sırada,
Tekirdağ 1 milyar 189 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.
ADIM ADIM DAHA MÜREFFEH BİR TÜRKİYE'YE
2025 yılı eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla;
Bursa 301 milyon dolarlık artışla birinci il,
Çorum 214 milyon dolarlık artışla ikinci il,
İzmir 172 milyon dolarlık artışla üçüncü il,
Hatay 60 milyon dolarlık artışla dördüncü il,
Aksaray ise 55 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır.
Bakanlık açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:
Ticaret Bakanlığı olarak, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz.