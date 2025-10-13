PODCAST CANLI YAYIN

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Ocak-Eylül döneminde ihracatta 200 milyar 625 milyon dolarlık artış!

Ticaret Bakanlığı, ihracatın 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 4,1 artışla 200 Milyar 625 Milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca 27 ilin bir milyar dolar üzerinde ihracat yaptığını belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Ocak-Eylül döneminde ihracatta 200 milyar 625 milyon dolarlık artış!

Ticaret Bakanlığı 2025 yılı Ocak-Eylül ayındaki ihracat verilerini açıkladı.

Bu verilere göre ihracatta yüzde 4,1 oranında artışla 200 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bakanlık ayrıca 27 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını ve 9 aylık dönemde 46 ilde ihracatın arttığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Dünya ticaretinde artan zorluklara rağmen Türkiye, üretimden ihracata uzanan güçlü altyapısı ve rekabet gücüyle yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

2025 yılı Ocak–Eylül döneminde 46 ilimizde ihracat artışı kaydedilmiş, bu sonuç Türkiye'nin ihracat başarısının artık yalnızca büyük şehirlerle sınırlı olmadığını bir kez daha göstermiştir.

İLK 9 AYDA 46 İLDE İHRACAT ARTIŞI

Bakanlık, küresel ticarette artan korumacılığa, jeopolitik gerginliklere ve belirsizliklere rağmen 2025 yılı Ocak–Eylül döneminde 46 ilde ihracat artışı kaydedildiğini belirtti.

İLK 9 AYDA 27 İL 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT YAPTI

Yapılan açıklamada ayrıca 2025 yılı Ocak–Eylül döneminde ihracatta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 200 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamaTicaret Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklama

27 ilin, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği kaydedildi.

2025 Yılı Eylül Ayında Faaliyet İlleri Bazında İhracatta:

İstanbul 4 milyar 512 milyon dolarla birinci sırada,

Kocaeli 2 milyar 827 milyon dolarla ikinci sırada,

Bursa 1 milyar 809 milyon dolarla üçüncü sırada,

İzmir 1 milyar 803 milyon dolarla dördüncü sırada,

Tekirdağ 1 milyar 189 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.

ADIM ADIM DAHA MÜREFFEH BİR TÜRKİYE'YE

2025 yılı eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla;

Bursa 301 milyon dolarlık artışla birinci il,

Çorum 214 milyon dolarlık artışla ikinci il,

İzmir 172 milyon dolarlık artışla üçüncü il,

Hatay 60 milyon dolarlık artışla dördüncü il,

Aksaray ise 55 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır.

Bakanlık açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

Ticaret Bakanlığı olarak, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başladı | Tel Aviv basını duyurdu
CANLI ANLATIM | Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine hangi ülkeler katılacak? Kahire listeyi açıkladı
Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji'den kar ve sağanak için 9 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...
Yardım tırları Gazze'ye girdi! AFAD açıkladı: 17 tır gıda 3 tır battaniye ve çadır yardımları bugün teslim edilecek
ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü: "Gazze'de ateşkes için çok yardımcı oldu"
Aile Yılı'nda dev reform! Çocuğu olan çiftlere yeni imkanlar geliyor
Şehit ve gazi kardeşi Aziz’den örnek davranış: 15 aylık Zeynep’e yuva oldular
Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada | Bakan Fidan'dan toplantı sonrası açıklama: Ana gündem toprak bütünlüğü
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzon'a yapacağız! İsrail'e uyarı muhalefete sert tepki...
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'den bölücülük: "Merkezi olmayan Suriye istiyoruz" | İki farklı Türkiye açıklaması
Galatasaray'a Napoli'den bir transfer daha! Osimhen sonrası dev hamle
“9 gün enkaz altında yaşadım!” Kim Milyoner Olmak İster'de depremzede yarışmacın hikayesi yürekleri dağladı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'in yıldızı listede
Gazze’de aylar sonra bir ilk! Halk pazar yerinde Hamas sivillerin arasında
Siyonistlerin Arz-ı Mev'ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin'i 8 asır yönetti!
CHP'li ABB'deki konser vurgununda yazışmalar ortaya çıktı! Bütçeye Mansur Yavaş onay verdi
Beyoğlu'nda mahsur kalan kişi Portekizli çıktı! O tünele niçin girdiği öğrenildi
İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı
Yılın magazin bombası! Aşkları ortaya çıkmıştı: Bu kez teknede yakalandılar
İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra “Aksa Tufanı talimatını bulduk” dediler