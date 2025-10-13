PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de dönüş başladı: "Türküye savaşı bitirdi Allah razı olsun"

Ateşkesin ardından yüz binlerce Filistinli Gazze’nin kuzeyine dönüyor. Türkiye’nin desteğine teşekkür eden Gazzeliler, “Evlerimizi yeniden inşa edeceğiz, bu bizim zaferimiz olacak. Türkiye yanımızda durdu ve bu savaşı bitirdi” dedi.

Giriş Tarihi:
Gazze’de dönüş başladı: "Türküye savaşı bitirdi Allah razı olsun"

Gazze'de uzun süren çatışmalar sonrası ateşkesle birlikte Filistinlilerin eve dönüşü devam ediyor. Türkiye'nin desteğine teşekkür eden Filistinliler, "Allah razı olsun. Türkiye'nin desteği ve gayretleriyle evimize dönüyoruz" diyor. Yıkılan evlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Varlığımızı kanıtlayacağız. Bu da en büyük zaferdir bizim için" ifadelerini kullanan Gazzeliler, Türkiye'nin destek ve çabalarını dile getirerek "Türkiye yanımızda durdu ve bu savaşı bitirdi" ifadelerini kullandı. Ateşkesin devreye girmesiyle beraber yüz binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve güney bölgelerinden kuzeyine dönmeye devam ediyor.

Takvim GazetesiTakvim Gazetesi

Gazze kentinin kuzeydoğusunda yer alan Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki konutlar tamamen yıkılırken, bazı binalar da topçu atışlarına maruz kalarak yaşanmaz hale geldi. Katil İsrail'in gerçekleştirdiği büyük yıkım sonucu kentin yolları yok edildi ve tanınmaz hale geldi.Filistinliler, beton yığınlarıyla kaplı sokakların arasında evlerinin yerini bulmakta dahi zorlandı.Yaklaşan kış öncesinde insani felaketin derinleşmesinden endişe ediliyor.
Ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne yardım tırları girmeye başladı.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yıkılan evinin enkazı altında kalan eşyalarını arayan Filistinli Suheyr el-Abesi, "Her şeye rağmen geri döndüğümüz için sevinçliyiz. Evimiz yıkıldı ama yeniden inşa edeceğiz." diye konuştu.

Takvim GazetesiTakvim Gazetesi

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM TIRLARININ GİRİŞİ BAŞLADI

Katil İsrail'in 2 yıl boyunca saldırdığı ve insani krizin "felaket" boyutuna ulaştığı Gazze'ye günlük 600 tırın giriş yapması gerekiyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başlıyor | Tel Aviv basını duyurdu
CANLI ANLATIM | Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine hangi ülkeler katılacak? Kahire listeyi açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü: "Erdoğan muhteşemdi"
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzon'a yapacağız! İsrail'e uyarı muhalefete sert tepki...
Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada | Bakan Fidan'dan toplantı sonrası açıklama: Ana gündem toprak bütünlüğü
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'den bölücülük: "Merkezi olmayan Suriye istiyoruz" | İki farklı Türkiye açıklaması
Galatasaray'a Napoli'den bir transfer daha! Osimhen sonrası dev hamle
“9 gün enkaz altında yaşadım!” Kim Milyoner Olmak İster'de depremzede yarışmacın hikayesi yürekleri dağladı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'in yıldızı listede
Gazze’de aylar sonra bir ilk! Halk pazar yerinde Hamas sivillerin arasında
Siyonistlerin Arz-ı Mev'ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin'i 8 asır yönetti!
KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji'den 24 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu
CHP'li ABB'deki konser vurgununda yazışmalar ortaya çıktı! Bütçeye Mansur Yavaş onay verdi
Beyoğlu'nda mahsur kalan kişi Portekizli çıktı! O tünele niçin girdiği öğrenildi
İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı
Yılın magazin bombası! Aşkları ortaya çıkmıştı: Bu kez teknede yakalandılar
İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra “Aksa Tufanı talimatını bulduk” dediler
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı! Çocukları o geceyi anlattı | Evde gizli geçit var mı?
İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
Spor yazarları Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan zaferini değerlendirdi! Farkı getiren kramponlar