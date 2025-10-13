Gazze’de dönüş başladı: "Türküye savaşı bitirdi Allah razı olsun"

Gazze'de uzun süren çatışmalar sonrası ateşkesle birlikte Filistinlilerin eve dönüşü devam ediyor. Türkiye'nin desteğine teşekkür eden Filistinliler, "Allah razı olsun. Türkiye'nin desteği ve gayretleriyle evimize dönüyoruz" diyor. Yıkılan evlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Varlığımızı kanıtlayacağız. Bu da en büyük zaferdir bizim için" ifadelerini kullanan Gazzeliler, Türkiye'nin destek ve çabalarını dile getirerek "Türkiye yanımızda durdu ve bu savaşı bitirdi" ifadelerini kullandı. Ateşkesin devreye girmesiyle beraber yüz binlerce Filistinli, Gazze Şeridi 'nin orta kesimi ve güney bölgelerinden kuzeyine dönmeye devam ediyor.

Takvim Gazetesi

Gazze kentinin kuzeydoğusunda yer alan Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki konutlar tamamen yıkılırken, bazı binalar da topçu atışlarına maruz kalarak yaşanmaz hale geldi. Katil İsrail'in gerçekleştirdiği büyük yıkım sonucu kentin yolları yok edildi ve tanınmaz hale geldi.Filistinliler, beton yığınlarıyla kaplı sokakların arasında evlerinin yerini bulmakta dahi zorlandı.Yaklaşan kış öncesinde insani felaketin derinleşmesinden endişe ediliyor.

Ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne yardım tırları girmeye başladı.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yıkılan evinin enkazı altında kalan eşyalarını arayan Filistinli Suheyr el-Abesi, "Her şeye rağmen geri döndüğümüz için sevinçliyiz. Evimiz yıkıldı ama yeniden inşa edeceğiz." diye konuştu.