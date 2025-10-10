PODCAST CANLI YAYIN

SON DAKİKA! Borsa İstanbul’daki manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme: İddianame sunuldu! 9 yıla kadar hapis isteniyor

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında olağan dışı dalgalanmalar yaşanması ve hisse fiyatlarında yapay yükselişler oluşturularak küçük yatırımcıların zarara uğraması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hisselerde manipülasyon yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheliler hakkında 'Sermaye piyasası kanununa muhalefet' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'da işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında olağan dışı dalgalanmalar yaşanması ve hisse fiyatlarında yapay yükselişler oluşturularak küçük yatırımcıların zarara uğratılması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülasyon yaptığı belirlenen 8 şüpheli, İstanbul merkezli olarak Kocaeli, Antalya ve Zonguldak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

Borsa manipülatörlerine operasyon!

PAYLAŞIMLARIN ETKİSİYLE YATIRIMCI SEVİYESİ ARTTIĞI BELİRTİLDİ

İddianamede, sosyal medya üzerinden yapılan birçok paylaşımda ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ulaşan şikâyette grubun yöneticilerinin şüpheliler Ahmet Bölükbaşoğlu ve Yunus Bölükbaşoğlu olduğunun yazıldığı belirtildi. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. payına ilişkin X isimli sosyal medya platformunda ve 'Sekiz Atlantis' adlı Telegram hesabından paylaşımlar yapıldığı, söz konusu paylaşımlarda hedef fiyatların verildiği, bu paylaşımların yatırımcıların kararlarını ATSYH payı almada etkileyebilecek nitelikte olduğu ve yatırımcıları bu yönde etkilediği, paylaşımların etkisiyle inceleme döneminde pay fiyatının endeksten ciddi bir şekilde ayrışarak yüzde 422,43 oranında yükseldiği, günlük ortalama yatırımcı sayısının yüzde 88,10 oranında arttığı, bu paylaşımlarda 'Sekiz' grubunun övüldüğü ve 'Sekiz' grubunun paylaşımları nedeniyle Atlantis Yatırım Holding A.Ş. pay piyasasında işlem gerçekleştirdiklerini ifade ettikleri belirtildi. İddianamede, yanlış ve yanıltıcı bilgilerin yayıldığı, ayrıca şüpheli Yunus Bölükbaşoğlu'nun soruşturmaya konu olan paylaşımları yaptığı sırada Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulunda üye olduğu aktarıldı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)


16 MİLYON TL'DEN MENFAAT EDİLDİĞİ YAZILDI

İddianamede, toplam bazda şüphelilerin yaptıkları manipülasyon ile 16 milyon 368 bin 660,35 lira menfaat elde ettikleri, örgütün ortak hareket eden 8 kişiden oluştuğu ve borsa manipülasyonu yapmaya yeterli sermaye, borsada profesyonel yatırım yapmaya yarayan Atlantis Yatırım Holding A.Ş. gibi ücretli ve nitelikli yazılım abonelikleri, sosyal medyada spekülatif paylaşım yapmaya yeterli sayıda hesap, Telegram grupları gibi dijital materyal incelemesinde ve açık kaynak araştırmalarında elde edilen bulguların varlığı dikkate alındığında, örgütün amaç suçu işlemeye elverişli unsurlara haiz olduğu yazıldı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

9 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

İddianamede, şüphelilerin 'Sermaye piyasası kanununa muhalefet' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarını işlediklerine dair kanaat oluştuğu belirtilerek haklarında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Borsa İstanbulda manipülasyon soruşturması! Investco Holding yetkilisi 14 şüpheli gözaltına alındıBorsa İstanbulda manipülasyon soruşturması! Investco Holding yetkilisi 14 şüpheli gözaltına alındı

