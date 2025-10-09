Ünlü uyuşturucu operasyonu! Kan örnekleri alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan soruşturma başlattı. 19 ünlü isim için ifade ve kan örneğinin alınması talimatı verildi. İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Dilan ve Engin Polat, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Avukatlarının yurt dışında olduklarını açıkladığı Simge Sağın ve Ziynet Sali ifadeye gitmedi. İfadeleri alınan isimler kan tahlilleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken bazı oyuncuların yakınları destek için İl Jandarma Komutanlığı'na gitti.
Otobüsle ifadeye götürülen isimlerden şarkıcı İrem Derici görevliler eşliğinde böyle görüntülendi.