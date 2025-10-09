Altın Rafinerisi operasyonu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının, amu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık','1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet', '4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet', '1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından verildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

23 ADRESE OPERASYON!

Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde olmak üzere toplam 23 adrese operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında hakkında 23 kişi gözaltına alındı.

12 MİLYON 537 BİN 560 DOLAR ZARAR

Şüphelilerin, ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlerin aldığı yüzde 3 devlet desteğinden faydalanmak için, bahse konu şirketlerde çalışan 30 kişi üzerine 24 yeni şirket kurduğu, bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat yaptıkları belirtildi.

Bu ihracat üzerinden de yüzde 3 devlet desteği aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yolla belirli bir organizasyon dahilinde, sistemli şekilde devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları da öğrenildi.