Cehennem Melekleri çetesinin lideri Necati Arabacı gözaltına alındı

Ege bölgesindeki eğlence mekanlarına giden Cehennem Melekleri isimli motosiklet çetesinin üyeleri, Cehennem Necati lakaplı Necati Coşkun Arabacı'nın (53) ismini kullanarak haraç almaya başladı. Bu yöndeki şikayetler artınca hakkında gözaltı kararı verilen Arabacı, savcılığın bu kararından habersiz, geçen pazar günü Sırbistan'dan İzmir'e döndü. Adnan Menderes Havalimanı'nda uçaktan inen Arabacı, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Nitelikli Yağma" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren Arabacı'nın, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor

Almanya Köln'de doğan Necati Arabacı, "Köln'ün Babası" olarak da anılıyor. Suç örgütü kurmak, gasp, insan kaçakçılığı suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Arabacı, Türkiye'ye gönderilmişti.



MOTOSİKLET ALARAK GENÇLERİ KANDIRIYOR

Cehennem Melekleri çete üyeleri, gözüne kestirdiği gençleri motosiklet alarak kendine bağlıyor. Uyuşturucu ve kalabalık ev partileri düzenleyerek taraftar bulan çete yöneticileri, lüks içinde yaşantılarıyla da çeteye özenti duyulmasını sağlıyor