Ankara'da su sorunu çözülebilmiş değil...

Ankara'da 29 Eylül'den bu yana devam eden su kesintileri, hayatı adeta durma noktasına getirdi. ABB'nin "onarım tamamlandı" açıklamasına rağmen, Kesikköprü hattında yenilenen çelik borunun yeniden patlaması vatandaşı mağdur etti. ASKİ'nin gönderdiği su tanklarının vatandaşlar bidon ve pet şişelerle saatlerce su beklemek zorunda kaldı. Özellikle Mamak'ta tüm mahallelerde tek damla su akmadı. Çankaya, Yenimahalle, Keçiören gibi ilçelerde planlı saatlerin dışında da su kesintileri yapıldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösteren AK Parti ABB Meclisi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın "Göreve geldiklerinde 'Su insan hakkıdır' diyenler bugün bu şehrin insanlarını suya muhtaç hale getirmiştir" diyerek vatandaşların isyanını haykırdı.