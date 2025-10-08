20 gün önce evlendiğini eşini katledip intihar etti

Tüyler ürperten olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1253 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Daireden silah sesleri gelmesi üzerine, apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce, 42 yaşındaki Tunay Acar'ın 20 gün önce evlendiği 42 yaşındaki eşi Keziban Pars Acar'ı tüfekle vurarak öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi.



BİR SÜREDİR ÇALIŞMIYORMUŞ

Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Bir restoranda garson olarak çalışan Keziban Acar'ın ilk evliliğinden bir kızı olduğu ve olay anında evde olmadığı ifade edildi. Taksici olan ancak bir süredir çalışmayan Tunay Acar'ın ise yine ilk evliliğinden bir oğlu olduğu öğrenildi. Öte yandan Tunay Acar'ın, olay günü akşam saatlerinde kendisini eve bırakan oğluyla vedalaşırken "Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak" dediği bildirildi.

6 AY ÖNCE TANIŞMIŞLAR

Tunay Acar ve Keziban Pars Acar çiftinin 6 ay önce tanıştıkları ve ilişkiye başladıkları belirtildi. 2 ay önce ise çiftin nikah kıyarak evlendiği öğrenildi. Çiftten geriye nikahta çekildikleri fotoğrafları kaldı.