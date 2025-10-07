Sağlıkta yeni atama olacak mı? Bakan Kemal Memişoğlu canlı yayında açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.
Organ bağışı işlemlerinin e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital olarak yapılmasına yönelik düzenleme konusunda, "Bir organ bağışı, bir insanın hayatını kurtarmak demektir. Bugün Türkiye'de organ yetmezliğinden dolayı bekleyen yaklaşık 32 bin 500 insanımız var. Organ bağışının çok önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.
Memişoğlu, Türkiye'nin, organ nakli cerrahisinde çok ileri düzeyde olduğunu ve bu alandaki tecrübesini de birçok ülkeye aktarabildiğini belirterek, "Bugün senede 5 binin üzerinde organ nakil ameliyatları yapıyoruz. Bu ameliyatların çok büyük bir oranı canlıdan." bilgisini verdi.
Organ bağışının kolaylaştırılmasının teknik anlamda daha uygun hale gelmesi için düzenlemeye gidildiğini anlatan Memişoğlu, "Şu anda toplumu e-Devlet ve e-Nabız üzerinden tamamen vasiyet gibi organını bağışlayabilir hale getirdik. Bugün bu sistemlere girdiğiniz zaman organlarınızı bağışlayabiliyorsunuz. Birinci derece yakınlara da sizden sonra bir ihtiyaç olursa organ bekleme listesinde en öne gelmiş oluyor. Bağış yapanlar için de böyle bir avantaj sağlanmış oldu." diye konuştu.
Aile hekimliklerinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) dahil olması ve üniversite hastanelerinden randevu almaları konusundaki düzenlemeye değinen Memişoğlu, sağlık hizmetinin sunulduğu her yerde hem vatandaşın hem de sağlık çalışanlarının memnun olması için çalıştıklarını söyledi.
SAĞLIKTA YENİ ATAMA OLACAK MI?
Bakan Memişoğlu, sağlık personeli atamalarının bu sene itibarıyla tamamlandığını, yeni atamaların gelecek sene yapılacağını ifade etti.
Aşı temininde bir sıkıntı olup olmadığına ilişkin soru üzerine Memişoğlu, "Grip aşılarında teminle alakalı sıkıntımız yok." yanıtını verdi.
Memişoğlu, 65 yaş üzeri ve 5 yaş altı çocuklar ile kronik rahatsızlığı olanlar ve sağlık çalışanlarının da grip aşısından ücretsiz faydalanabileceğini söyledi.
"AİLE HEKİMLİKLERİNİ GÜÇLENDİRDİK"
Memişoğlu, MHRS'nin çok iyi bir sistem olduğunu ancak bazı alanlarda yenilenmeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Son bir yılda, randevu bekleme oranlarını yüzde 82 oranında azalttık. Aile hekimliğini kuvvetlendirdik, ilaç yazımını artırdık. Şu anda 70'in üzerinde mevzuat değişikliği yaptık. Atamalarımızı da ona göre planladık." dedi.
Üniversite hastanelerinin de MHRS sistemine dahil olmasıyla vatandaşların aile hekimleri aracılığıyla öğretim üyelerinden randevu alabildiğini aktaran Memişoğlu, pilot olarak başlattıkları uygulamanın ardından yeni iller ve üniversitelerle de görüştüklerini belirtti.
Memişoğlu, aile hekimliklerinden randevu oranlarının yükselmeye başladığını dile getirerek, "Bizim önceliğimiz aile hekimliklerini kuvvetlendirip yüzde 70-80 hastanın orada ihtiyacının karşılanabilir hale gelmesidir. Aile hekimliklerine randevu alma sorunu yaşanan bazı branşlarda onlara hocalarımızla beraber hangi hastaların gönderilmesi gerektiğinin eğitimini de veriyoruz. Aile hekimliği çok stratejik ve çok önemlidir. Sizin bütün hastalıklarınızı birebir takip eden bir hekimden bahsediyoruz. Bu sistemi toplumumuzun kullanma alışkanlığını artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Aile hekimlerinin imkanlarını da artırdıklarını ifade eden Memişoğlu, 1685 ilacın artık aile hekimleri tarafından yazılabilir hale getirildiğini söyledi.