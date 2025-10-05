PODCAST CANLI YAYIN

Sumud kahramanları yurda döndü

Soykırımcı İsrail’in Sumud Filosu’na yaptığı saldırı sonrası alıkonulan 36 kahraman Türk ve yabancı bazı gönüllüler, 48 saatte İstanbul’a getirildi

Gazze'de soykırımın durdurulması için ilk günden itibaren yoğun çaba sarf eden Türkiye, İsrail tarafından saldırı yapılan Küresel Sumud Filosu'ndaki gönüllüler için de seferber oldu. Aktivistlerin İsrail'den çıkarılması için Başkan Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Dışişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahada yaptığı çalışmaların ardından İsrail'de tutulan 12 ülkeden 137 aktivistin kurtarılması için zamanla yarış başladı. Öncelikle avukatların İsrail'e gidişi ve kahramanların tahliyeleri için izin görüşmeleri yapıldı. Ardından Türk Hava Yolları'nın özel seferle İsrail'e gidecek uçağı için de gerekli izin alındı. 48 saat içinde yürütülen çalışmalar sonrası THY uçağı ile 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'a getirildi. Gönüllüler arasında ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdünlü vatandaşlar da yer aldı.

'ÇEKİLMEYİ KABUL ETTİLER'
Dışişleri Bakanlığı, Durum İzleme Merkezi ve kriz masası 7 gün 24 saat esasında gelişmeleri hassasiyetle takip etti. Tel Aviv'de büyükelçi olmadığı için konsolosluk görevlileri devreye girdi. Elde edilen bilgiler filodaki vatandaşların aileleriyle paylaşıldı. Öte yandan ABD Başkanı Trump, "Erdoğan Gazze konusunda çok yardım etti, mükemmel bir iş çıkardı. İsrail, Gazze'den çekilmeyi kabul etti. Hamas, onay verdiği anda ateşkes derhal yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.

KAHRAMANLAR GELDİ
Umut Aslan, Muhammed Huzeyf Küçükkayatekin, Tevhit Yıldız, Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsoy, Bekir Turunç, Muhammed Mustafa Çakmakçı, Müslüm Ziyali, Halil Rifat Çanakçı, Muhammed Salih Dallı, Mehmet Emin Aydın, Ayçin Kantoğlu, Abdülaziz Yalçın, Semanur Yaman, Yaşar Yavuz, Zeynep Tekkoçak, Mehmet Emin Yıldırım, Evren Akan, Halil İbrahim Şehidoğlu, Ersin Çelik, Metehan Sarı, Enes Harman, Ergun Akpınar, Abdulsamed Turan, Haşmet Yazıcı, Hatice İkbal Gürpınar, Osman Çetinkaya, Muhammed Emin Işık, Bekir Develi, Fethullah Badem, Erdem Özveren, Hacı Durak, Sait Karahasan, Mesut Çakar, Davut Daşkıran, Onur Murat Kolgu..

İSRAİL'DE KALAN TÜRKLER:
Mecid Bahçıvan, Abdullah Gündem, Alpaslan Arslan, Yunus Demir, Turgay Turan, Zeynel Abidin Özkan, Muhammed Fatih Sinan, Sena Polat, Semih Fener, Hakan Şimşek.

SU BİLE VERMEDİLER
İstanbul'a getirilen kahramanlar, alıkonuldukları sürece soykırımcıların insanlık dışı uygulamarını anlattı: Muhammed Emin Yıldırım: Normal bir su bile vermediler. ibadet haklarımıza engel olacak tavırları vardı. Prof. Dr. Haşmet Yazıcı: Bazı arkadaşlarımız 16 saat plastik kelepçelerle yolculuk etmek zorunda kaldı. Bekir Develi: Onları ciddiye almadığımızı gördüler. Kollarımıza ters kelepçe yaptılar. Ters kelepçeyle güneşin altında 4.5 saat beklettiler hepimizi 24 saat hapishanede tuttular. Ne bir lokma ekmek ne de bir bardak su verdiler ve tamamen pis muamelelerde bulundular.

İstanbul'a ayak basan gönüllüler, zafer işareti yaptı.

İstanbul'a getirilen kahramanlar, yakınları tarafından karşılandı.

