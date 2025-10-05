PODCAST CANLI YAYIN

11. yargı paketiyle 15-18 yaş arası suç işleyenlere verilen hapis cezaları artıyor!

AK Parti’nin 11. Yargı Paketiyle, 15-18 yaş arası suç işleyenlere verilen hapis cezalarının üst sınırı artırılıyor. 24 yıl 27 yıla, 12 yıl 18 yıla çıkarılacak.

AK Parti'nin hazırladığı 11. Yargı Paketi, 'suça sürüklenen çocukları' da kapsamına aldı. İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (16) yaşıtları tarafından öldürülmesinin ardından gündem olan düzenleme şu şekilde olacak: 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış kişilere ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezası 24 yıldan 27 yıla, 12 yıl olan üst sınır da 18 yıla yükseltilecek.

