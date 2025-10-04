Bilişim suçları için yeni düzenleme geliyor: Banka hesabına dikkat! Hattını kullandırana para cezası

CEP ABONESİ DİKKAT! Teklifte yer alan bir diğer düzenleme ise cep telefonu aboneliklerini kapsıyor. Bundan sonra mobil hat yalnızca çipli kimlik kartıyla alınabilecek. Ayrıca elektronik ödeme kuruluşları, hesap açılışında fotoğraf, yüz tarama veya parmak izi gibi biyometrik doğrulamaları zorunlu tutacak. Bu doğrulama yapılmadan hesap açılamayacak. Düzenlemeyle, sahte kimlik bilgileri ile alınan mobil hatların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Özellikle dolandırıcılık faaliyetlerinin artmasıyla, mobil hatlar üzerinden yapılan suçlar, yasal düzenlemelerin sıkılaşmasını zorunlu hale getirdi. Sahte kimlik kullanılarak alınan SIM kartlar, suçlular tarafından kullanılabiliyor.

HATTINA SAHİP ÇIK

Adına kayıtlı mobil haberleşme hattını, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen sınırlamalara aykırı bir şekilde kullanması amacıyla başkasına verenler hakkında cumhuriyet savcısı tarafından 20 bin lira idari para cezasına hükmedilecek.



SAVCI YETKİSİ GENİŞLEDİ

Nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen mobil haberleşme hattının bağlantısı, cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine operatör tarafından kesilecek. Bu karara rağmen kesilmezse cumhuriyet savcısı tarafından işletmeciye, 50 bin liradan 300 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.