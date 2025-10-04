Bilişim suçları için yeni düzenleme geliyor: Banka hesabına dikkat! Hattını kullandırana para cezası

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mesaiye başlamasıyla gözler 11. Yargı Paketi'ne çevrildi.
AK Parti milletvekillerinin hazırladığı ve TBMM'ye sunulması beklenen 11. Yargı Paketi'nde yer alan düzenlemeler netleşiyor. Hazırlanan kanun teklifi vatandaşı bilişim suçlarından koruyacak önemli değişiklikler içeriyor. Kanun teklifiyle Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Elektronik Haberleşme Kanunu'nda düzenlemeler yapılacak. Banka hesap bilgilerini, haksız kazanç için başkasına verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bilişim suçlarında hesap askıya alma ve cep telefonu doğrulama zorunluluğu uygulanacak. Üzerine kayıtlı telefon hattını başkasını kullandırana para cezası gelecek. Banka hesaplarına savcı kararıyla el konulabilecek.
BANKA HESABINI KULLANDIRANA HAPİS CEZASI GELECEK
Yeni düzenlemeye göre, kendisine veya başkasına ait banka, kredi kartı ya da kripto varlık hesaplarının kullanılmasına imkân sağlayan bilgileri üçüncü kişilerle paylaşanlar, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
Nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık veya banka kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlarda, ilgili banka hesabı, banka veya finans kuruluşu tarafından 3 güne kadar askıya alınabilecek. Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle hesap dondurulacak, suça konu paraya el konulabilecek. Hakim kararı olmaksızın yapılan el koymalar ise 24 saat içinde mahkeme onayına sunulacak.