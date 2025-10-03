HSK’dan İstanbul’da kritik başsavcı atamaları: 3 adliyenin başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, İstanbul'daki bazı başsavcılıklarda görev değişiklikleri yaptı. Kararnameye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Harun Bulut atandı.

HSK'dan İstanbul'da yeni atama kararları (AA)

YARGITAY CUMHURİYET SAVCILIĞINA YENİ ATAMA

Mevcut İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş'ün ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildiği bildirildi.