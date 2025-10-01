Güllü'nün Mattia Ahmet Minguzzi için yaptığı şarkı yarım kaldı...

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut'un ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili birçok şüphe sürerken, Güllü ile ilgili bir detay ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının uzun süredir üzerinde çalıştığı ve "son isteği" olarak bilinen şarkısı ise ortaya çıktı. Güllü'nün bu şarkıyı, geçtiğimiz yıl Kadıköy'de katledilen Mattia Ahmet Minguzzi için kaleme aldığı öğrenildi. Şarkının bestesini yarın görülecek davaya yetiştirmek için çabaladığı ama tamamlayamadığı belirtildi.



İŞTE O ŞARKININ SÖZLERİ:

Ah çocuk sana nasıl kıydılar Yaz günü kara kış yaşattılar O karagözlerine bakamadılar Bir yudum sevgiyi çok gördüler... Oyuncağın kaldı köşe başında Düşlerin yarım bir masal içinde Sokaklar suskun, gece karanlık Sesini duyan yok mu, neredesin sen? Ah çocuk sana nasıl kıydılar Yaz günü kara kış yaşattılar O kara gözlerine bakamadılar Bir yudum sevgiyi çok gördüler

KIZI NEFRET EDİYORDU

Güllü'nün sahne aldığı mekânın sahibi Ferdi Aydın çarpıcı iddialarına bir yenisini daha ekledi. Aydın, Güllü'nün belinde platin olduğunu, bu yüzden dans edemediğini belirterek sanatçının camdan atıldığına inandığını belirterek, "Çocukları Güllü'yü sevmezdi. Kızı yasaklı madde kullanırdı. Maddenin etkisiyle onu itmiş olabilir. Kızı nefret ediyordu Güllü'den, babasıyla boşandığı için onu suçluyordu. 'Annemden nefret ediyorum, bu kadını öldürmek istiyorum' diyormuş. Güllü oğluyla da sorunlar yaşıyordu. Hatta 'Ben ölsem oğluma ulaşamam. Arasam açmazlar, para istemek için ararlar' derdi" ifadelerini kullandı.



Güllü'nün ölümüyle ilgili farklı iddialar ortaya atılıyor. Özellikle eski patronu Ferdi Aydın'ın iddiaları, duyanları şaşkına çevirdi. Polis iddialarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.