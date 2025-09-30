PODCAST CANLI YAYIN

İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 35 kişi gözaltına alındı!

İzmir merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Aranan 7 firarinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16 ilde FETÖ'nün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınırken, 7 firarinin yurtdışında olduğu tespit edildi.

42 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı, TEM Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Örgütün sözde 'Askeri Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen toplam 42 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir merkezli 16 ilde bugün sabah 06.30'da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda, TEM Şube Müdürlüğü tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 21'i, İl Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında işlem yapılan 17 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Toplamda 35 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki 7 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlendi.

