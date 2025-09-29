PODCAST CANLI YAYIN

Trump’ın Gazze planı sonrası Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik barış planını duyurmasının ardından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ortadoğu'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bu akşam telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Trump tarafından açıklanan Gazze'deki ateşkes planı ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

