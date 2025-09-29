Soykırımcı kaçamayacak! Terör devleti İsrail bedel ödeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ve kabinesi soykırım nedeniyle yargılanması başta olmak üzere soykırımcıların toplum tarafından dışlanması çağrısının etkisi çığ gibi büyüyor. Erdoğan, "İsrail'e karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı, uluslararası spor turnuvalarına katılması yasaklanmalı, ekonomik açıdan da Gazze'deki yıkımın hesabı İsrail hükümetine ödettirilmeli; bu bedel 100 milyar dolar" açıklamasında bulundu. Bu çağrı, İsrail tarafında panik yarattı. Maariv Gazetesi, "Erdoğan'dan bomba çıkış: İsrail 100 milyar dolar ödemeli" başlıklı haberinde, Başkan Erdoğan'ın İstanbul'daki diplomasi forumunda İsrail'i ve uluslararası toplumu sert şekilde eleştirdiği bildirildi. Haberde, Başkan Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, soykırım nedeniyle yargılanmalı sözüne de yer verildi. Maariv, Netanyahu'nun sert sözlerle hedef alındığını belirtti. Maariv, Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan "Küresel Sumud Filosuna" destek verdiğinin de altını çizdi.

İSRAİL MEN EDİLSIN ÇAĞRISI

Paul Pogba, Hakim Ziyech, Cheick Doucouré ve Sam Morsy'nin de aralarında bulunduğu 48 futbolcu, UEFA'ya çağrı yaparak İsrail'in uluslararası futboldan süresiz uzaklaştırılmasını talep etti. "Athletes for Peace" inisiyatifiyle yayımlanan bildiride, Gazze'de yaşanan sivil kayıplara dikkat çekilerek UEFA'nın acilen harekete geçmesi gerektiği vurgulandı. Rusya, 2022'de Ukrayna'yı işgalinin ardından UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilmişti.