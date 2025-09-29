Son dakika! İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat: TEM'de zincirleme kaza

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! İstanbul haftanın ilk iş günününe yağmurla başladı. Trafik yoğunluğu kent genelinde saat 08.30 itibarıyla yüzde 85'e yükselirken TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle ana arter, caddeler ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Megakentte gece başlayan ve sabah etkisini arttıran yağış nedeniyle sürücülerin araçlarıyla kontrollü ilerlemesi ve meydana gelen kazalar ulaşımı aksattı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Pendik'ten başlayan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli'nin girişine kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Çamlıca gişeleri ile ters istikametteki bazı noktalarda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Otoyolun Elmalı-Ümraniye yönündeki trafik kazası sonucu bir şeridin trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede trafik ağır seyrediyor.

Şile Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kozyatağı mevkiinden itibaren sürücüler güçlükle ilerliyor.

AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİK YÜZDE 80'E ÇIKTI

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Haliç Köprüsü'nün girişine kadar uzanırken ters yöndeki bazı noktalarda sürücüler güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde zincirleme kaza!

TEM Otoyolu'nda ise Esenyurt, Bahçeşehir ve Mahmutbey'de, Basın Ekspres Caddesi'nde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Sabah saatlerinde toplu ulaşımı kullanarak işlerine veya okullarına gitmek isteyenler nedeniyle metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray'da yoğunluk oluştu.

Yağmurlu havada metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar zor anlar yaşadı. Toplu taşıma araçlarına binmek için turnikelerden geçenler, yoğunluktan araçlara binmekte zorlandı.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 85 olarak ölçüldü.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Yağışın da etkisiyle 5. Levent konutları Edirne istikameti yönünde 17 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza şehir içi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağışlı hava koşullarının da etkisiyle farklı noktalarda birden fazla kaza yaşanırken, trafik adeta kilitlendi.

KAZAYA 5 ARAÇ KARIŞTI YARALILAR VAR

Kaza yerine ulaşan ekipler, şeritleri açmak için çalışmalarını sürdürdü. Kazaya karışan araçlardan biri çekici yardımıyla kaldırılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. İlk belirlemelere göre 5 aracın karıştığı kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, ambulanslar da olay yerinde hazır bulundu.

Yağışla birlikte artan kazalar, İstanbul trafiğini sabah saatlerinde felç ederken, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

ARAÇ BURAYI DARMADAĞIN YAPTI

Kazaya karışan bir araç sahibi A Haber kameralarına başka bir kaza nedeniyle yavaşladığı sırada arkadan gelen bir aracın kendilerine çarptığını belirterek, "Ben de bekliyordum, arkadan gelen birkaç araç burayı darmadağın yaptı. Benim araç yürüyemeyecek durumda. Ama insanların yavaş araç kullanması önemli. Ben kazayı yapmadım. Kaza olmuştu beklerken arkadan hızlı gelen araçlar bu bölgeyi darmadağın yaptı. 15-20 araç kazaya karıştı. Polisler yolu açmaya çalışıyor. Çok büyük kaza olmadığına şükretmek lazım. Ölümlü bir kaza değil. İnsanların kurallara uyması lazım, sürat yapmamak lazım." dedi.

