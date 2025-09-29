Son dakika! İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat: TEM'de zincirleme kaza

KAZAYA 5 ARAÇ KARIŞTI YARALILAR VAR Kaza yerine ulaşan ekipler, şeritleri açmak için çalışmalarını sürdürdü. Kazaya karışan araçlardan biri çekici yardımıyla kaldırılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. İlk belirlemelere göre 5 aracın karıştığı kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, ambulanslar da olay yerinde hazır bulundu.

ARAÇ BURAYI DARMADAĞIN YAPTI



Kazaya karışan bir araç sahibi A Haber kameralarına başka bir kaza nedeniyle yavaşladığı sırada arkadan gelen bir aracın kendilerine çarptığını belirterek, "Ben de bekliyordum, arkadan gelen birkaç araç burayı darmadağın yaptı. Benim araç yürüyemeyecek durumda. Ama insanların yavaş araç kullanması önemli. Ben kazayı yapmadım. Kaza olmuştu beklerken arkadan hızlı gelen araçlar bu bölgeyi darmadağın yaptı. 15-20 araç kazaya karıştı. Polisler yolu açmaya çalışıyor. Çok büyük kaza olmadığına şükretmek lazım. Ölümlü bir kaza değil. İnsanların kurallara uyması lazım, sürat yapmamak lazım." dedi.