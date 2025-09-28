Veli Eren 26 aydır kayıp! Annenin feryadı yürekleri dağladı...

PODCAST CANLI YAYIN

İzmir Karşıyaka’dan arkadaşları ile Çeşme Delikli Koy’a tatile giden Veli Eren Atay’dan (19) 16 Temmuz 2023’ten beri haber alınamıyor. 26 aydır oğlunu her yerde arayan anne Ebru Atay, “Kayıp ölümden daha beter. Çok yorulduk. Çok yıprandık. Her gün yanıyoruz, bitiyoruz. Özel ekip kurulsun” dedi.

Karşıyaka'da yaşayan marangoz Mehmet Atay (50) ile Ebru Atay çiftinin oğulları Veli Eren Atay, 15 Temmuz 2023'te arkadaşlarıyla beraber bir konsere katılmak ve kamp yapmak için Çeşme'ye gitti. Bir diş protez laboratuvarında çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz akşamı arkadaşlarıyla beraber Alaçatı'daki eğlence merkezine gitti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı saat 02.30 sıralarında mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı. En son annesiyle telefonda görüşen Atay'ın, kendisini merak etmemelerini ve Çeşme'de çok eğlendiklerini söyledi. Annesine söz veren Veli Eren, "Geç gelmeyeceğim. Pazartesi günü iş var. 16 Temmuz Pazar saat 14.00, 15.00 gibi gelirim" dedi.

Oğullarından bir daha haber alamayan Ebru-Mehmet Atay çifti, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Atay'ın kaybolmasının üzerinden 26 ay geçmesine rağmen talihsiz gençten bir ses çıkmadı. Anne Ebru Atay, "26 ay oldu. Oğlumdan herhangi bir haber yok. Arayan soran da yok. Her gün yanıyoruz, bitiyoruz, ölüyoruz. Ara ara ihbarda bulunanlar var. Ancak benzetenler oluyor. İhbarlarda belirtilen kişi Eren çıkmıyor. Olay günü Eren ile olan arkadaşlarının hepsi de aklandı. Polis bu şekilde söyledi. Eren en son 16 Temmuz 2023'te Çeşme Delikli Koy'da deniz kenarında görüldü. Son görenler Eren'i denize girdiğini, çadırlara doğru yürüdüğünü söylüyorlar. Özel ekip kurulsun oğlumuzun akıbeti araştırılsın" dedi.

TELEFONU BULUNDU
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün konuyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Polis, bir süre sonra Veli Eren Atay'ın cep telefonuna ulaştı. Polis, telefonun sinyallerini takip ederek Manisa'daki bir ailede olduğunu tespit etti. Ancak ailenin olayla bir ilgisinin olmadığı anlaşıldı. Aile, telefonu Çeşme'de bulduklarını söyledi.


Babası Mehmet Atay, oğlunun bulunması için gözyaşı döküyor

