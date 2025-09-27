Zehir zemberek sözler sonrası CHP'den istifa etti! Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım: "Partiyi kendi çıkarına göre yöneten bir anlayışla mücadele ettik"

Aksu Belediye Başkanı Yıldırım, CHP'den istifa etti. (DHA)

"HALKA HİZMETTEN UZAKLAŞMIŞ..."

2024 yerel seçimlerinde Aksu'da tarih yazdıklarını belirten Yıldırım, "CHP'nin inançlı kadrolarıyla, ülkücü ve muhafazakar hemşerilerimizin desteğini bir araya getirerek yüzde 55 gibi rekor bir oy oranıyla belediye başkanı seçildim.

Bu başarı hem CHP'lilerin hem de ülkücülerin ortak emeğinin eseridir. Ne yazık ki bu büyük başarıya rağmen, 'Önemli olan benim koltuğum' anlayışıyla hareket eden bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kaldık. Parti üye sayısını bilerek kısıtlayan, yeni üyeleri engelleyen, 'Az üye olsun, benim koltuğum sağlam olsun' zihniyetiyle partiyi kendi çıkarına göre yöneten bir anlayışla mücadele ettik.

Artık partinin oylarını artırmak, belediyenin başarısı veya halka hizmet etmek gibi bir düşünceden tamamen uzaklaşmış, sadece koltuğunu korumak için yaşayan bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız" dedi.