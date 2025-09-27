Zehir zemberek sözler sonrası CHP'den istifa etti! Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım: "Partiyi kendi çıkarına göre yöneten bir anlayışla mücadele ettik"

Son yerel seçimde CHP'den Aksu Belediye Başkanı seçilen İsa Yıldırım, partisinden istifa etti.
"HALKA HİZMETTEN UZAKLAŞMIŞ..."
2024 yerel seçimlerinde Aksu'da tarih yazdıklarını belirten Yıldırım, "CHP'nin inançlı kadrolarıyla, ülkücü ve muhafazakar hemşerilerimizin desteğini bir araya getirerek yüzde 55 gibi rekor bir oy oranıyla belediye başkanı seçildim.
Bu başarı hem CHP'lilerin hem de ülkücülerin ortak emeğinin eseridir. Ne yazık ki bu büyük başarıya rağmen, 'Önemli olan benim koltuğum' anlayışıyla hareket eden bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kaldık. Parti üye sayısını bilerek kısıtlayan, yeni üyeleri engelleyen, 'Az üye olsun, benim koltuğum sağlam olsun' zihniyetiyle partiyi kendi çıkarına göre yöneten bir anlayışla mücadele ettik.
Artık partinin oylarını artırmak, belediyenin başarısı veya halka hizmet etmek gibi bir düşünceden tamamen uzaklaşmış, sadece koltuğunu korumak için yaşayan bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız" dedi.
"KABUL EDİLEMEZ"
Dün yapılan ve Hamza Erdem'in yeniden İlçe Başkanı seçildiği kongre sürecinde yaşananların bardağı taşıran son damla olduğunu ifade eden Başkan Yıldırım, "İlçe Başkanının 'Ben hayatımda bozkurt işareti yapmadım' gibi sözlerle, CHP'ye oy veren ülkücü ve muhafazakar seçmenlerimizi küçümseyici, rencide edici ithamlarda bulunması kabul edilemez.
Oysa bu insanlar hiçbir çıkar beklemeden, sadece dürüstlüğümüze ve tecrübemize inanarak bizlere oy verdiler. 'Bu adamlar çalışır, sorunlarımızı çözer' diyerek bize güvendiler. Fakat İlçe Başkanının bu tavrı bizlere oy veren vatandaşlarımızın büyük bir kırgınlığa uğramasına yol açmıştır" ifadeleri yer aldı.