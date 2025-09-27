PODCAST CANLI YAYIN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! İşte son 6 ayın terör bilançosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini, 18 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından, Jandarma tarafından 30 ilde yapılan arazi taramalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya, "30 ilde son 6 aydır Jandarmamız tarafından devam eden arazi taramalarında, 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Nsosyal paylaşımı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Nsosyal paylaşımı.



Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van'da saha taramaları düzenlendiğini vurgulayan Yerlikaya, bu kapsamda 174 el bombası, 119 uzun namlulu silah, 58 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP), 46 kilogram patlayıcı madde, 13 RPG-7 roketatar, havan, bombaatar, lav silahı, 4 tabanca, 4 av tüfeği, 34 telsiz, 5 jeneratör, 16 bin 399 çeşitli ebatta ve çapta mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Jandarma İstihbarat Başkanlığını, TEM Daire Başkanlığını, il jandarma komutanlarını ve Jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "675 bin içişleri ailemizle birlikte ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden aziz milletimizin huzur ve güvenliği için daima görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

