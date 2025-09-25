İzmir’de maaş krizi: Çiğli çöplüğe döndü

İzmir'de CHP belediyeciliği kelimenin tam anlamıyla bitti. Buca ve Karşıyaka'nın ardından kentin en kalabalık ilçeleri arasında yer alan Çiğli de çöplüğe çevrildi. Çiğli Belediyesi'nde görev yapan 1400 işçi 2 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle işe gitmedi. Çiğli'nin cadde ve sokaklarında çöpler toplanmadı. CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, acil borçlanma talebi ile belediye meclisini olağanüstü toplantıya davet etti. Çiğli ve Karşıyaka'da art arda patlak veren maaş krizleri her iki ilçede yaşayan vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşlar, "İzmir çöp kenti oldu" diye isyan etti.