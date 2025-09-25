PODCAST CANLI YAYIN

İzmir’de maaş krizi: Çiğli çöplüğe döndü

İzmir’de CHP’li belediyelerde maaş krizi giderek büyüyor. Çiğli’de 1400 işçinin 2 aydır maaş alamaması nedeniyle çöpler toplanmazken, cadde ve sokaklar çöplüğe döndü. Vatandaşlar “İzmir çöp kenti oldu” diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi:
İzmir’de maaş krizi: Çiğli çöplüğe döndü

İzmir'de CHP belediyeciliği kelimenin tam anlamıyla bitti. Buca ve Karşıyaka'nın ardından kentin en kalabalık ilçeleri arasında yer alan Çiğli de çöplüğe çevrildi. Çiğli Belediyesi'nde görev yapan 1400 işçi 2 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle işe gitmedi. Çiğli'nin cadde ve sokaklarında çöpler toplanmadı. CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, acil borçlanma talebi ile belediye meclisini olağanüstü toplantıya davet etti. Çiğli ve Karşıyaka'da art arda patlak veren maaş krizleri her iki ilçede yaşayan vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşlar, "İzmir çöp kenti oldu" diye isyan etti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir" | Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Gözler Beyaz Saray'da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Türk Telekom
Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi?
Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye'yi Mısır ve Suriye'ye benzetti
Başkan Erdoğan ile Macron görüşmesinde dikkat çeken diyalog: İyi olduğun zamanlar oluyor
ABD Başkanı Trump’tan BM’de “üçlü sabotaj” İddiası
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'dan BM kürsüsünde Türkiye'ye özel teşekkür: "Suriye'nin hikayesi bitmedi"
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Macron ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü
Kanarya'ya mutluluk haram! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 3-1 | MAÇ SONUCU
Beyaz Saray’da Başkan Erdoğan hazırlığı! Washington’a çitler çekildi: Blair House jesti
Başkan Erdoğan BM'deki İklim Zirvesi'nde açıkladı: 2053'te hedef sıfır emisyon
ABD basını yazdı: Trump'tan Başkan Erdoğan'ın da bulunduğu Gazze toplantısında Batı Şeria sözü
AK Parti’den CHP’li Zeybek’e sert tepki: “İzmir’i çöp dağlarına siz mahkûm ettiniz”
22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder
Rafa'nın şovu 3 puanı getirdi! Kayserispor - Beşiktaş: 0-4 | MAÇ SONUCU
Ballon d'Or'a Türk sponsor! İsviçre’de saat markası kuran Mehmet Korutürk Dembele'ye 400 bin dolarlık saat hediye etti!
CHP'li Mansur Yavaş'tan yolsuzluk itirafı: "Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok"
Sumud Filosu'na İsrail'den dronlu saldırı! UCM'ye Sumud başvurusu | Sanchez askeri gemi gönderiyor
PKK'da "süreci tıkama" süreci! Helin Ümit'ten "Silah bırakmadık strateji değişti" itirafı: "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" deyip tehdit etti