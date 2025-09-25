Beyaz Saray’da beden dili diplomasiye yansıdı: Başkan Erdoğan dengeli Trump ihtiyatlı

İki liderin beden dili dikkat çekti (AA)

Basına servis edilen bir başka fotoğrafta ise BaşkaN Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke heyetlerinden isimlerle birlikte Oval Ofis'te objektiflere poz verdiği görülüyor. Fotoğrafta iki liderinde konumlanışı dikkat çekiyor. Başkan Erdoğan ve Trump karede merkezde yer alıyor. Bu, görüşmenin iki lider üzerinden şekillendiğini ve iki tarafın eşit ağırlıkta temsil edildiğini gösteriyor.

Trump'ın elini hafif kaldırarak "başparmak işareti" yapması, kendinden eminlik, memnuniyet ve olumlu bir mesaj verme çabasını yansıtıyor.

Başkan Erdoğan ise dik bir duruşla, ciddi ve resmi bir ifade takınmış. Bu tavır, diplomatik ciddiyet ve devlet adamı duruşunu öne çıkarıyor.

HEYETLERİN BEDEN DİLİ

Her iki liderin sağında ve solunda yer alan heyet üyeleri dik ve resmi bir duruş sergiliyor. Eller genellikle önde veya yanda kapalı bir şekilde duruyor, bu da protokol gereği resmiyet ve disiplin hissini pekiştiriyor.

Türk heyeti (Erdoğan'ın yanında yer alanlar) gülümsemeye daha yakın, bu da temaslara olumlu yaklaşımı gösteriyor.

Amerikan heyetinde ise daha nötr ve ciddi yüz ifadeleri dikkat çekiyor, bu da kontrol ve resmiyet vurgusu yapıyor.

ORTAMIN MESAJI

Oval Ofis'in altın çerçeveli portrelerle süslü arka planı, mekânın tarihî ve sembolik önemini hatırlatıyor.

Masanın üzerinde görülen uçak maketi, görüşmelerin gündeminde savunma, havacılık veya ekonomik işbirliği başlıklarının ele alınacağını işaret eden sembolik bir unsur olarak dikkat çekti.

İki liderin ortada yan yana yer alması, rekabetten çok iş birliği ve "eşit muhataplık" mesajını öne çıkarıyor.