Savunma sanayii verilerini Telegram’dan sattılar! Bakanlık askeri ve ticari casusları deşifre etti | 10 şüpheliden 7'si tutuklandı (takvim foto arşiv)



BAKANLIK EKİPLERİ TELEGRAM GRUBUNA SIZDI



Satılan yerler arasında bulunan "Disticaretistihbarati" isimli Telegram grubunu ise bakanlığa bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personellerinin istihbarat amaçlı sızma girişimi yaparak tespit ettiği ortaya çıktı. Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat birimleri, gerçekleştirdikleri sızma eylemiyle 2023-2025 yılları arasında gerçekleştirilen ticari casusluk faaliyetlerini deşifre etti.

BOMBAATAR VE MAKİNALI PİYADE TÜFEĞİ VERİLERİNİ PAYLAŞTILAR



Sabah'ta yer alan habere göre, ASELSAN'ın geliştirdiği Tamburlu bombaatar, otomatik bombaatar, makinalı piyade tüfeği gibi çok sayıda ürünün ticari ve askeri sır kapsamında kalması gereken verilere ait bilgileri Uzakdoğu'da bulunan büyük datalara sahip şirketlerde pazarlandığı saptandı.

10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI



Gümrük çalışanı Necmettin G. ve İhsan S. isimli şüphelilerin, gümrük datalarında yaptığı sorgulara ilişkin verilerin, yurt dışında bulunan sitelerde yayınlandığı belirlendi. Geçtiğimiz haziran ayında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Can Tuncay'ın koordinesiyle, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, veri sızıntısına sebebiyet verdiği saptanan 4'ü gümrük çalışanı, 1'i danışmanlık firması sahibi olmak üzere toplam 10 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.



YILLIK 7 BİN DOLARA VERİ TRANSFERİ



Telegram'da pazarlama yapan Gülşen B.'nin banka hesaplarında yapılan incelemede, Mustafa K. isimli bir ithalat-ihracat satış direktörlüğü yapan yöneticiden yaklaşık 65 bin liralık para transferine rastlandı. Mustafa K.'nın ise daha önceki banka işlemlerinde yurtdışı menşeili bir veri depolama şirketiyle arasında 7 bin dolarlık para alışverişi olduğu belirlendi. Söz konusu 7 bin doların, verilerin sızdırıldığı yurtdışı menşeili sitelere abone olan şirketler tarafından yıllık olarak verildiği saptandı.

TİCARİ SIR GÜVENLİK TEHDİDİ OLUŞTURUYOR



Savcılığın tespitlerine göre, Ticaret Bakanlığı bünyesinde tutulan ithalat ve ihracat verileri, 3'üncü şahıslara ücret veya üyelik karşılığı pazarlanması ticari sır kapsamında. Ancak söz konusu veriler içerisinde ülkemize ait olan ve güvenlik tehdidi oluşturacak veriler de bulunuyordu. Sızdırılan veriler içerisinde yer alan bu bilgilerin terör örgütleri ile diğer ülkelerin, istihbarat amaçlı temin edebileceği, bu durumun ülkemiz açısından güvenlik zafiyetine uğratabileceği değerlendirildi.



GİZLİ KALMASI GEREKEN ÜRÜN BİLGİLERİ



Paylaşılan veriler arasında, savunma sanayilerine ait verilerle ilgili olarak bu sektörde yer alan tüm firmaların ürettikleri silahları ihraç edebilmeleri ya da ithal edebilmeleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın iznine tabi olması nedeniyle 3'üncü şahıslarla paylaşılmaması gereken bilgilerdi. Paylaşılan veriler arasında, ürün miktarı, ağırlıkları, ürün tipleri, ürün detayları gibi birçok detay bilgisinin yer aldığı belirlendi.