MHP lideri Bahçeli'den "İsrail'e karşı askeri seçenek" çıkışı: "Türkiye insanlık namına gözünü budaktan sakınmamalı" | İslam NATO'su çıkışı





"Türkiye Orta Doğu'da barışın sözcüsüdür, politikaları takdire şayandır" diyen Bahçeli, "Filistin'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'de ytapacağı tarihi konuşma öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu.diyen Bahçeli,ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:



"Gazze başta olmak üzere Filistin'de İsrail'in hunharca işlediği soykırım devam etmektedir. Türkiye en başından beri, İsrail'i bu zulümden vazgeçirmek, mazlum Filistin halkına destekte bulunmak ve 1967 sınırları dâhilinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'in tanınması suretiyle iki devletli çözümle kalıcı barış, huzur ve güven ortamını sağlamak üzere hassas ve akılcı bir politika izlemiştir. Türkiye'nin her platformda dile getirip özenle savunduğu politikalar, takdire şayandır. Zira Türkiye, Ortadoğu'da barışın sözcüsü ve savunucusu olurken, İsrail bölgenin en büyük güvenlik tehdidi olarak öne çıkmıştır.





"İSRAİL TÜRKİYE'YE KARŞI VEKALET SAVAŞINA GİRİŞTİ"



İsrail; Filistin, Lübnan ve Suriye'de Türkiye'nin karşısında yer almaktadır. Türkiye'nin hasmı olan her yapı ve grup, İsrail tarafından istismar edilmektedir. İsrail adeta Türkiye ile bu coğrafyada Türkiye'ye karşı bir vekâlet savaşına girişmiş görünmektedir. Bir devlet politikası olarak başlatılan ve kamuoyunun büyük ekseriyetinde karşılık bulan "Terörsüz Türkiye" ve istikrarlı bölge hamlesi, İsrail'in Türkiye hasımlığını açık etmiştir. İsrail'in Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Mescidi Aksa'da kısacası her yerde karşımıza çıkıyor olması tesadüf değildir. İsrail'in nihai hedefi Türkiye'dir ve etrafımızı çevreleme politikası gözümüzden kaçmamaktadır. Bu durum uyguladığı soykırım ve adaletsizliklerle birlikte değerlendirildiğinde bizim için sürdürülebilir değildir ve İsrail bu yayılmacı tavrından vazgeçmezse uluslararası hukuka göre mukabele kaçınılmaz görünmektedir.