Kış adımlarını atmaya başladı! Karadeniz yağışa teslim

Artvin'in Borçka İlçesi'nde derelerin taşması sonucu birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, bölgede temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bayburt'ta da kar etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Öte yandan 2 bin 581 rakımlı Bilbilan Yaylası'nda gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, yaylayı beyaza bürüdü. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar güne kar manzarasıyla uyanırken, bazı sürüler daha alçak kesimlere indirildi. Rize'de heyelan nedeniyle yolu kapanan dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nın yolu, Rize Şehir Hastanesi'nin dolgusunda kullanılan 'c blok' ve antifer bloklarla yeniden inşa edilmeye başlandı.



800 TURİST KURTARILDI

Rize'nin özellikle doğu ilçeleri Ardeşen ve Çamlıhemşin'de iki gündür etkili olan yağmur ile birlikte gelen sel ve heyelanlar hayatı olumsuz etkiledi. Ayder Yaylası'na giden yol da heyelan nedeniyle koparak dere sularına karıştı. Yaylaya olan ulaşımın kapanmasıyla otellerde konaklayan 800 turist ile birlikte çalışanlar ve yerli vatandaşlar yaylada mahsur kaldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın talimatı üzerine yıkılan yolun yeniden yapılabilmesi için deniz dolgusunda kullanılan 'x blok' ve antifer bloklar getirilmeye başlandı.



Bir yıllık yağışı bir gecede alan Rize ve çevresinde yollar kullanılmaz hale geldi.





Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak incelemede bulundu