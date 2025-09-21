Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni detaylar! Polis ve güvenlik görevlisi de dahil oldu...

PODCAST CANLI YAYIN

Geçtiğimiz aylarda eski polis memuru Cemil Koç tarafından vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayetin ardından cesedi bir valiz içinde yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz davasında, katile yardım ettikleri şüphesiyle 4 polis ve 1 güvenlik görevlisi hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. İddianameye göre, katilin delilleri karartmasına yardım ettiği iddia edilen şüpheliler hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Küçükçekmece'de geçtiğimiz temmuz ayında işlenen Ayşe Tokyaz cinayeti Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Başsavcılık, delil karartma şüphesiyle gözaltına alınan ve tutuklanan 4 polis memuru ve 1 güvenlik personeli hakkında yeni bir iddianame hazırladı.

SAHTE RAPOR DÜZENLENMİŞ

İddianamede, hazırlanan olay yeri inceleme tutanağında cinayet işlenen evin dublex olduğu ve giriş kat ile üst katta kolaylıkla görülebilecek yerlerde kan lekesi ve suç delilleri olmasına karşın, ilk arama işlemini yapan polis memuru 4 şüphelinin olay yerinde suça ait delil niteliği taşıyan emarelerin varlığına rağmen gerçeğe aykırı şekilde suç unsuru bulunmadığına dair sahte resmi belge düzenlediklerinin tespit edildiği anlatıldı.

Öte yandan şüpheli polis memurlarınca yapılan ilk arama işleminden hemen sonra katil Cemil Koç'un yönlendirmesi ile evde iki yabancı uyruklu kadına temizlik yaptırıldığı ve delillerin karartılmak istendiği de anlatıldı.

TEMİZLİKÇİLER KONUŞTU

Katil Koç'un evine o gece temizliğe gelen Zümüd Ganiyeva ve Irada Mahmudova da benzer beyanlarında bu adrese düzenli olarak temizliğe gittiklerini, cinayet günü de saat 09:12 sıralarında Cemil Koç'un kendisini arayarak evi kiraya vereceğini ve çok kirli olduğu için evi temizlemesini istediğini söylemesi üzerine adrese geldiklerini, evi temizlemeye başladıklarını, evin dağınık olduğunu ancak herhangi bir kan lekesi görmediklerini söylediler.
"KAN LEKESİ GÖRMEDİK"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli polis memurları arama için belirtilen adrese gittiklerinde site güvenlik görevlisi şüpheli Oğuz Can'ın, Cemil Koç ile bir kadının bir araç ile siteden ayrıldığını gördüğünü söylemesi üzerine olayı sadece 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' olarak değerlendirip aramada sadece şahısları bulmaya yönelik çalışma yaptıklarını, arama yaptıkları evin çok kirli ve dağınık olduğunu,

arama sırasında kesinlikle kan lekesi gibi delil niteliği taşıyan suç unsuru görmediklerini belirterek suçlamaları reddettiler.

10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede polis memurları Uğurcan D., Onur B., Mert S., ve Cemal Ç.'nin 'görevi kötüye kullanma' ve 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarından 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar, güvenlik görevlisi Oğuz Can'ın ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.

