Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni detaylar! Polis ve güvenlik görevlisi de dahil oldu...

SAHTE RAPOR DÜZENLENMİŞ

İddianamede, hazırlanan olay yeri inceleme tutanağında cinayet işlenen evin dublex olduğu ve giriş kat ile üst katta kolaylıkla görülebilecek yerlerde kan lekesi ve suç delilleri olmasına karşın, ilk arama işlemini yapan polis memuru 4 şüphelinin olay yerinde suça ait delil niteliği taşıyan emarelerin varlığına rağmen gerçeğe aykırı şekilde suç unsuru bulunmadığına dair sahte resmi belge düzenlediklerinin tespit edildiği anlatıldı.



Ayşe Tokyaz'ın katili ve iş birlikçileri





Öte yandan şüpheli polis memurlarınca yapılan ilk arama işleminden hemen sonra katil Cemil Koç'un yönlendirmesi ile evde iki yabancı uyruklu kadına temizlik yaptırıldığı ve delillerin karartılmak istendiği de anlatıldı.

Küçükçekmece'de geçtiğimiz temmuz ayında işlenen Ayşe Tokyaz cinayeti Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Başsavcılık, delil karartma şüphesiyle gözaltına alınan ve tutuklanan 4 polis memuru ve 1 güvenlik personeli hakkında yeni bir iddianame hazırladı.

