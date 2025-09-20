PODCAST CANLI YAYIN

Yeşil vatan için canhıraş mücadele

Akdeniz ve Ege’de orman yangınları çıktı. Yeşil vatanın koruyucuları, alevlere havadan ve karadan müdahale yaptı. Çok sayıda villa ve bina boşaltıldı.

Orman yangınları, yine ciğerimizi yaktı. Antalya Alanya'ya bağlı Aliefendi Mahallesi'nde önceki gece çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle İspatlı, Kocaoğlanlı, İshaklı ve Kargıcak mahallelerine sıçradı. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler nedeniyle çok sayıda ev tahliye edilirken, bazı seralar ve evler zarar gördü.

ELEKTRİKLER DE KESİLDİ
Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede elektrikler de tedbir amacıyla kesildi. Yangına gece boyunca Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri karadan müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 2 uçak ve 9 helikopterin de katıldığı çalışmalarda toplam 30 arazöz, 1 iş makinesi ve 534 personel görev aldı. Kargıcak Mahallesi'nde 50'ye yakın villa tedbir amaçlı boşaltıldı. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, can kaybı olmadığını, yangını kontrol altına almak için yoğun çabanın sürdüğünü belirtti. Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, "Yangın yerleşim alanlarını risk altına aldı. Bir an önce sönmesini umut ediyoruz" dedi.

Muğla Köyceğiz'in Akköprü Mahallesi'nde gece yarısı çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle Pınar ve Sazak mahallelerine yayıldı. 1 ev ile 2 ahır tamamen yandı, 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Tedbir amacıyla 58 ev boşaltılırken, 173 kişi ile 550 küçükbaş ve 210 büyükbaş hayvan güvenli bölgelere tahliye edildi. Yangına 10 uçak, 12 helikopter, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 170 personel ile müdahale ediliyor. Muğla Milas'ta iki ayrı noktada başlayan orman yangınlarından biri Aydın Çine'ye sıçradı. Akkovanlık'taki yangına 4 helikopter, 22 arazöz, 7 su tankeri, 4 dozer ve 400 personel; Kıyıkışlacık bölgesindeki yangına ise 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 5 su tankeri ve 100 personel müdahale ediyor. Köyceğiz ve Milas'ta 5 okulda eğitime 1 gün ara verildi. Milas ve Çine'deki yangının enerjisi düşürüldü.


Antalya Alanya'daki Kargıcak Mahallesi'ndeki 50'ye yakın villa tedbir amaçlı tahliye edildi.


Köyceğiz'deki yangına yaklaşık 500 personelle müdahale ediliyor.

