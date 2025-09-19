PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Gazze konusunda bir ilke daha imza attı: UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna katkı sağlayan ilk ülke

Gazze’ye yönelik sarsılmaz desteğiyle bilinen Türkiye, bir ilke daha imza attı. Ülkemiz, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Gazze'ye yardım fonuna katkı sağlayan ilk ülke oldu.

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, örgütün Gazze'ye yardım fonuna ilişkin bir toplantı yaptıklarını belirtti.

"SESİMİZ DAHA FAZLA ÇIKMALI"

Türkiye'nin bu fona katkı sağlayan ilk ülke olduğunu kaydeden Aybet, "Gazze'ye ilişkin tüm yardım konularında sesimizi daha fazla çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Aybet, toplantıda, uluslararası toplumda giderek daha fazla sesin İsrail'in eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirdiğini ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu raporuyla da teyit edildiğini hatırlattığını vurguladı.

Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü "tek olur seçenek" gördüğünü bildiren Aybet, son dönemde çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanıma yolunda adım atmasını takdirle karşıladığını kaydetti.

