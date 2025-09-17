Üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalışan genç: Gözü yanınca eyleminden vazgeçti

Antalya'da üzerine benzin dökerek kendisini yakacağını söyleyen genç, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Başından aşağıya döktüğü benzin gözlerine kaçınca acı çeken genç, eyleminden vazgeçti.

Antalya’da dehşet anları kamerada

KENDİNİ YAKACAĞINI SÖYLEDİ

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çarı Merkezi'ne gelen caddede bir gencin elinde benzin bidonu bulunduğu ve çevredekilere kendini yakacağını söylediği ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.





Kendini yakmaya çalışmıştı (İHA)





İŞTEN ÇIKARTILMIŞTI



Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Oğuzcan K. (26) adlı genci eyleminden vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. İşten çıkartıldığını belirten genç, elindeki bidonda bulunan benzini başından aşağı dökmeye başladı. Bir süre sonra ise Oğuzcan K.'nın gözlerine döktüğü yanıcı madde kaçtı. Acı içinde kıvranan ve gözlerini ovuşturmaya başlayan gencin yardımına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yetişti. Oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekleyen itfaiye erleri, benzin nedeniyle gözleri ve vücudu yanan gence hortumla su tuttu. Uzun süre yüzünü ve gözlerini yıkayan Oğuzcan K., kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.