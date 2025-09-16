PODCAST CANLI YAYIN

Otel yangını davasında hesap zamanı

Bolu Grand Kartal Otel yangını davasında savcılık, 78 kişinin ölümü nedeniyle otel sahibi ve yöneticileri için “olası kastla öldürme” suçundan ceza talep etti.

Otel yangını davasında hesap zamanı

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada esas hakkında mütalaa hazırlandı. Savcılık otelin sahibi Halit Ergül, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve muhasebe müdürü Kadir Özdemir için 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişi için de olası kastla yaralamadan ceza istedi.

