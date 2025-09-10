PODCAST CANLI YAYIN

Hikmet Çetin'den çarpıcı Kılıçdaroğlu iddiası: ''Ben onun tekrar partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum''

CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP’li Feti Yıldız ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası gazetecilere konuştu. Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessizliğini değerlendirdi.

CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP Lideri Bahçeli'nin ardından MHP'li Feti Yıldız ile de bir araya geldi. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere konuştu. Çetin, "Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini neye bağlıyorsunuz. Özgür Özel ile Anıtkabir'e gelmesi bekleniyordu ama gelmedi. Kayyum olma ümidi mi var?" sorusu üzerine "Özgür Özel ile beraber hiçbir yere gitmiyor. Konuşmuyor da.. Ben onun tekrar partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum." dedi.

