Eğitimde reform...

2002'DEN 2025'e okul sayısı yüzde 70 arttı, eğitim bütçesi 200 kat büyüdü. Türkiye'de son 22 yılda eğitim alanında yaşanan köklü değişikliklerin bir bölümü şöyle:



2002 yılında 10.4 milyar TL olan eğitim bütçesi, 2025 itibarıyla 2 trilyon 186 milyar TL'ye yükseldi. OECD verilerine göre Türkiye, eğitim harcamalarının kamu bütçesindeki payını OECD ortalamasının üzerine taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2002-2003 eğitim öğretim yılında 43 bin 696 olan okul sayısı, 2023-2024 döneminde 75 bin 467'ye yükseldi. Aynı dönemde derslik sayısı da 367 binden 743 bine çıkarıldı.



İlköğretımde net okullaşma oranı 2002'de yüzde 90,98 iken, 2023-2024 döneminde yüzde 95.65'e ulaştı. Ortaöğretimde ise yüzde 50.57 olan net okullaşma 2023-2024'te yüzde 87.97'ye çıktı.



Kız çocuklarında ise okullaşma oran yüzde 88.71'e yükselmiş durumda...



Son 23 yılda toplamda 4 milyar 320 milyon adet ders kitabı öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı.



Dijital dönüşüm kapsamında yürütülen FATİH Projesi ile bugüne kadar 629 bin 277 etkileşimli tahta sınıflara yerleştirildi. Ayrıca 20 binden fazla dijital içerik öğrencilerin kullanımına sunuldu. 2025 yılı sonuna kadar 50 bin okulun yüksek hızlı internet altyapısına kavuşması hedefleniyor. Yine bugüne kadar 14.750 okula geniş bant internet ulaştırıldı.



Yeni nesil içerikler; 1.721 öğretim materyali, 170 zenginleştirilmiş kitap, 2.148 eğitsel video, 500 üç boyutlu model ve 132 simülasyon EBA üzerinden öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.



Meslek liselerinde katsayı adaletsizliğine son verildi. Başörtüsü serbestisi gibi uygulamalarla öğrenci ve eğitim çalışanlarının haklarına erişimi kolaylaştırıldı.