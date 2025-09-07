PODCAST CANLI YAYIN

Kapı önüne çöp bırakana 300 bin TL'ye kadar ceza

Apartmanlarda kapı önüne çöp bırakma alışkanlığı artık ağır yaptırımlarla karşılaşıyor. Tek bir şikâyet bile ceza sürecini başlatırken, kuralı ihlal eden ev sahipleri ya da kiracılara 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Belediyeler, çöp saatlerine ve toplama alanlarına uyulması konusunda uyarıyor.

Giriş Tarihi:
Apartmanlarda sıkça karşılaşılan "kapı önüne çöp bırakma" alışkanlığı artık ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Yetkililer, tek bir komşunun şikâyetinin bile ceza sürecini başlatmaya yeterli olacağını belirtirken, yapılan denetimlerde tespit edilen ihlallerde ev sahibi ya da kiracı ayrımı yapılmadan 300 bin liraya varan doğrudan idari para cezası uygulanacak. Belediyeler, çöp çıkarma saatlerine uyulmasını ve atıkların sadece belirlenen toplama alanlarına bırakılmasını hatırlatıyor. Para cezaları şehirden şehre değişirken, bazı bölgelerde birkaç bin liraya kadar çıkabiliyor.

