Kapı önüne çöp bırakana 300 bin TL'ye kadar ceza

Apartmanlarda sıkça karşılaşılan "kapı önüne çöp bırakma" alışkanlığı artık ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Yetkililer, tek bir komşunun şikâyetinin bile ceza sürecini başlatmaya yeterli olacağını belirtirken, yapılan denetimlerde tespit edilen ihlallerde ev sahibi ya da kiracı ayrımı yapılmadan 300 bin liraya varan doğrudan idari para cezası uygulanacak. Belediyeler, çöp çıkarma saatlerine uyulmasını ve atıkların sadece belirlenen toplama alanlarına bırakılmasını hatırlatıyor. Para cezaları şehirden şehre değişirken, bazı bölgelerde birkaç bin liraya kadar çıkabiliyor.