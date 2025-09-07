ABD-Venezuela arasında tansiyon yüksek

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya ait iki savaş uçağının bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmesine tepki göstererek, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek" dedi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD'nin ülkesine yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin, "Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer" dedi. Trump da, "Bence başları belaya girecek. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine karar verir" diye yanıt verdi.