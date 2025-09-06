Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı Ağustos ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 101 bin 329, dış hatlarda ise 104 bin 661 olduğunu belirterek, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 261 bin 755'e ulaştı. 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 12,9 artış meydana geldi" ifadelerini kullandı. "27 MİLYON 678 BİN 20 YOLCU SEYAHAT ETTİ" Bakan Uraloğlu, ağustos ayında iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 461 bin 8, dış hat yolcu trafiğinin ise 17 milyon 202 bin 843 olarak gerçekleştiğini belirtti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 27 milyon 678 bin 20 yolcunun seyahat ettiğini kaydeden Uraloğlu, "Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 9,7 artış gerçekleşti. Söz konusu ayda iç hatlarda 104 bin 656 ton, dış hatlarda 407 bin 331 ton olmak üzere taşınan yük miktarı toplamda 511 bin 987 tona ulaştı" dedi.

Bakan Uraloğlu: Ağustosta havalimanlarımızda 27 milyon 678 bin 20 yolcuya hizmet verildi (Takvim foto arşiv) "8 AYDA YOLCU SAYISI 162,6 MİLYONU GEÇTİ" Uraloğlu, ocak-ağustos döneminde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 654 bin 86, dış hatlarda 616 bin 853 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 649 bin 35 uçak trafiğine ulaştığını kaydetti. Söz konusu dönemde üst geçişler dahil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 7 arttığını belirten Uraloğlu, "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 67 milyon 36 bin 713, dış hat yolcu trafiğinin 95 milyon 493 bin 971 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 162 milyon 627 bin 771 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı Ağustos sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 4,6 artış oldu" diye konuştu. Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 621 bin 155 ton, dış hatlarda 2 milyon 725 bin 467 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 346 bin 622 tona ulaştığını da bildirdi.