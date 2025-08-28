Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" kapılarını açtı. Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan programına katılarak konuşma yaptı (AA)
İşte Başkan Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları:
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Genç kardeşlerim, değerli arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Sizlerle birlikte Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne gönül veren ülkemizin güçlü çocuklarına önderlik eden tüm gençlerimize tüm evlatlarımıza buradan selamlarımı gönderiyorum. Umudun, sevginin, aydınlığın timsali olan siz gençlerimiz ile birlikte İstanbul Tersanesi komutanlarının üyelerini bir arada görmenin bahtiyarlığını sürdürüyorum. Teknofest Mavi Vatan'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan programına katılarak konuşma yaptı (AA)
"3 GURUR VERİCİ ADIM AYNI ANDA ATILDI"
Biliyorsunuz, milletimizin tarihinde ve milli hafızamızda özel bir yere sahip olan Ağustos ayındayız. Malazgirt'te, Çaldıran'da, Mohaç'ta ve Büyük Taarruz'da destanlar yazdığımız, zaferler kazandığımız bir aydayız.
İki gün önce Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Ahlat ve Malazgirt'teki iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Malazgirt Ovası'nda ebedi ve ezeli kardeşliğimiz yeniden tescillendi.
Dün ise ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesindeydik. Şirketimizin 50. yılında, savunma sanayimiz adına üç gurur verici adımı aynı anda attık: Çelik Kubbe bileşeni sistemlerimizi envantere aldık, ASELSAN'a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdik, ayrıca Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini attık.
İşte bugün de İstanbul Tersane Komutanlığımızdayız. İki gün sonra 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutlayacağız. Yani Zafer Haftamızı hakkını vererek, en güzel şekilde idrak ediyoruz.
Muhalefet gibi gösteri yapmıyor, kuru gürültü ve içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz.
Sevgili kardeşlerim, öncelikle sizin ve tüm gençlerimizin Zafer Haftası'nı tebrik ediyorum.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan programına katılarak konuşma yaptı (AA)
Bu topraklar için kanlarını dökerek, canlarını feda ederek Anadolu'yu bizlere yurt yapan şehit ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum. Şurası bir gerçek ki, ne yaparsak yapalım onların haklarını asla layıkıyla ödeyemeyiz. Her şeyden önce bu ülke, bize aziz şehitlerimizin kutsal emanetidir. Ay yıldızlı bayrağımız, onların fedakârlıkları sayesinde dalgalanıyor.
Vatan toprakları üzerinde onların yüzü suyu hürmetine hayatımızı özgürce idame ettirebiliyoruz. Millet olarak tarih sahnesindeki varlığımızı, yüzlerce yıldır yine onların sayesinde sürdürüyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun. Ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin. Ne diyor merhum Mehmet Akif: "Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı." Evet, sizler hepiniz şehit oğlusunuz, şehit torunlarısınız.
Burada şunu da tüm samimiyetimle söylemek durumundayım: Şu an karşımda, şehit ve gazilerin emanetlerine sıkı sıkıya sarılan şuurlu bir gençlik görüyorum. Şu an, büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerini atan, geleceğine sahip çıkan özverili bir gençlik görüyorum.
Her yönüyle muhteşem, her açıdan muazzam; bilgisiyle, vizyonuyla, isteğiyle, tutkusuyla hayranlık uyandıran bir gençliği karşımda görüyorum.
Sizlere bakınca Çaka Bey, Umur Bey, Kaptanı Derya, Barbaros Hayrettin Paşa'yı hatırlıyorum. Sizlere bakınca Oruç Reisi, Piri Reisi, Turgut Reisi hatırlıyorum.
Sevgili gençler, sizlere baktıkça gemileri karadan yürüten Sultan Fatih'in o keskin dehasını, cihana yön veren Sultan Selim'in o büyük zekâsını, Sina Çölü'nü 13 günde geçen Sultan Yavuz'un o kararlılığını görüyorum.
Karşımdaki şu güzel topluluğa baktığımda, emin olun Türkiye'nin parlak geleceğini görüyorum. Coşkunuz için, heyecanınız için teşekkür ediyorum. Milletimize verdiğiniz güven için her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Sizin gibi köklerini bilen, misyonunu bilen, hedefe kilitlenmiş bir gençlikle yol yürüdüğüm için Rabbime sonsuz hamdediyorum.
TEKNOFEST Mavi Vatan'da gönüllerimizi buluşturan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, T3 Vakfımıza ve programda emeği geçen tüm kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum. Maşallah, çok güzel bir program hazırlamışlar. Gençlerimize vizyon kazandıracak pek çok etkinlik organize etmişler; sualtı ve deniz aracı yarışmalarından interaktif gemi dizayn atölyelerine, forum ve konferanslardan eğitici ve eğlenceli sahne gösterilerine kadar.
Velhasıl, dört gün boyunca devam edecek TEKNOFEST Mavi Vatan programının, ülkemiz, milletimiz ve bilhassa siz gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ürünleriyle, projeleriyle, eserleriyle, TEKNOFEST ve teknoloji yarışmalarında maharetlerini sergileyecek tüm gençlerimizin gözlerinden öpüyor, hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan programına katılarak konuşma yaptı (AA)
"HAYALPEREST OLMADIK, AMA HAYAL KURMAKTAN DA ASLA VAZGEÇMEDİK"
Değerli misafirler, sevgili genç kardeşlerim, engellere rağmen inancın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenler, bugün açık söylüyorum, Türk savunma sanayine bakıyor. Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayimiz, kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyor.
Dostlarımız başarılarımızdan övgüyle bahsederken, hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar. Onlar koşacak ama bizden bir adım öne geçemeyecekler.
Burada şunu iddia ile ifade etmek isterim: Bundan yüzyıl önce İstiklal Harbimiz nasıl ezilenlere umut aşılamışsa, savunma sanayi hamlelerimiz de bugün mazlumlara cesaret veriyor. Filistin'den Suriye'ye, Yemen'den Somali'ye, Sudan'dan Libya'ya; nerede sıkıntı çeken bir kardeşimiz varsa, Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyor.
Elbette bugünlere kolay gelmedik. Sevgili gençler, ne mi yaptık? "Olmaz" diyenlere aldırmadık, "Yapamazsınız" diyenlere kulak asmadık, "Hayal görüyorsunuz" diyenlere prim vermedik. Hayalperest olmadık, ama hayal kurmaktan da asla vazgeçmedik.
Mühendislerimize, şirketlerimize, siz gençlerimize sonuna kadar güvendik. Sonuçta, çok kısa sürede dünyanın gıptayla takip ettiği bir seviyeye geldik. Pazar günü, inanıyorum ki sizler de Boğaz'daki geçit merasimini izlediniz. Zafer yolculuğuna başlayan ve 24 Ağustos'ta dünyanın incisi İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerimiz hepimizin gözünü kabarttı:
Çok maksatlı amfibi gemimiz TCG Anadolu, Barbaros sınıfı fırkateynimiz TCG Oruçreis, İlk Milli Fırkateynimiz TCG İstanbul, İlk Milli Savaş Gemimiz TCG Heybeliada, Amfibi Çıkarma Gemimiz TCG Sancaktar, Hayalet Denizaltı Gemimizin ikinci platformu TCG Hızır Reis, Kılıç Sınıfı Hücum Botumuz TCG Kalkan, Mayın Avlama Gemimiz TCG Alanya gibi her biri donanmamızın caydırıcı gücü olan, son teknolojiye sahip platformlarımızı oraya götürdük. Bu gemilerimizle birlikte, Gazi Mustafa Kemal'in emaneti TCG Savarona da geçit töreninde ilk kez yerini aldı.
Sevgili gençler, bakınız Savarona Yıllarca kaderine terk edilmişti. Cumhuriyetimizin bir dönemine tanıklık eden bu yat, maalesef bir ara, kumarhane olarak da kullanılmıştır. Biz bunu aldık, aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik ve mavi sularla tekrar buluşturduk.