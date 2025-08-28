Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor

Sizlerle birlikte Türkiye 'nin kutlu yürüyüşüne gönül veren ülkemizin güçlü çocuklarına önderlik eden tüm gençlerimize tüm evlatlarımıza buradan selamlarımı gönderiyorum. Umudun, sevginin, aydınlığın timsali olan siz gençlerimiz ile birlikte İstanbul Tersanesi komutanlarının üyelerini bir arada görmenin bahtiyarlığını sürdürüyorum. Teknofest Mavi Vatan'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Genç kardeşlerim, değerli arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan programına katılarak konuşma yaptı (AA)

"3 GURUR VERİCİ ADIM AYNI ANDA ATILDI"

Biliyorsunuz, milletimizin tarihinde ve milli hafızamızda özel bir yere sahip olan Ağustos ayındayız. Malazgirt'te, Çaldıran'da, Mohaç'ta ve Büyük Taarruz'da destanlar yazdığımız, zaferler kazandığımız bir aydayız.

İki gün önce Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Ahlat ve Malazgirt'teki iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Malazgirt Ovası'nda ebedi ve ezeli kardeşliğimiz yeniden tescillendi.

Dün ise ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesindeydik. Şirketimizin 50. yılında, savunma sanayimiz adına üç gurur verici adımı aynı anda attık: Çelik Kubbe bileşeni sistemlerimizi envantere aldık, ASELSAN'a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdik, ayrıca Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini attık.

İşte bugün de İstanbul Tersane Komutanlığımızdayız. İki gün sonra 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutlayacağız. Yani Zafer Haftamızı hakkını vererek, en güzel şekilde idrak ediyoruz.

Muhalefet gibi gösteri yapmıyor, kuru gürültü ve içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz.

Sevgili kardeşlerim, öncelikle sizin ve tüm gençlerimizin Zafer Haftası'nı tebrik ediyorum.