Balıkesir Sındırgı'da 6.1'lik deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor. Sındırgı'da korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre saat 05.46'da Sındırgı merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 10.12 km derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem Kütahya başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Koca Kütahya'da uykumdan nasıl uyanıyorum bu şiddetteki depreme ya" paylaşımında bulundu.
Diğer sosyal medya kullanıcıları ise "Simav'da sallandık, "Tam uykuya dalıyordum sıçrattı Allahtan 3 saniye sürdü" paylaşımlarını yaptı.