Balıkesir'de artçı sarsıntılar sürüyor

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre saat 05.46'da Sındırgı merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Sarsıntı yerin 10.12 km derinliğinde gerçekleşti.