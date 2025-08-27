Eski Beykoz Başkanı Köseler'den tepki: ''Maaşlar ödenmeden festival yapılması vefasızlık ve acemilik''

Tutuklu eski Beykoz Belediye Başkanı CHP'li Alaattin Köseler, Başkanvekili CHP'li Özlem Vural Gürzel'i bir kez daha hedef aldı. Beykozlular'a hitaben yazdığı mektupta, "Personelin maaş ödemeleri ile ilgili sıkıntılarından haberdar oldum. Çalışanlarımızın maaşlarını ödeyemeden, ilçede festival havasının abartılı bir şekilde devam etmesi tam bir vefasızlık, duyarsızlık ve acemilik örneğidir." ifadesini kullandı.

Özlem Vural Gürzel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

Gürzel'i "çaylaklık" ile itham eden Köseler, "Ben görevdeyken de ekonomik sıkıntılar vardı. Fakat önceliğimiz çalışanlarımızın maaşlarının zamanında ödenerek mağduriyet yaratılmasının önüne geçmekti." vurgusu yaptı.

Köseler, haziran ayında yazdığı mektubunda da "Seçilmiş başkanın vizyonuna değil, dışarıdan gelen akıl hocalarının yönlendirmesine göre hareket ediliyor." diyerek Gürzel'i hedef almıştı.