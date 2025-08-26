PODCAST CANLI YAYIN

YKS 2025 yerleştirme sonuçları açıklandı: Tıp, hukuk ve mühendislik doldu

Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99’u doldu. Başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97’yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti.

Giriş Tarihi:
YKS 2025 yerleştirme sonuçları açıklandı: Tıp, hukuk ve mühendislik doldu

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınava giren 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 310 bin 599'unun yerleştirme puanı hesaplandı. Bunlardan 1 milyon 412 bin 734'ü bu yıl için belirlenen yaklaşık 840 bin kontenjana yerleşmek için tercih yaptı. Örgün öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarının tümü dikkate alındığında, tercihte bulunan 1 milyon 412 bin 734 adaydan toplam 785 bin 186'sı bir yükseköğrenim kurumuna yerleşme hakkı kazandı.

Vakıf üniversitelerindeki örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı 665.054 olurken toplam boş kontenjan sayısı 53.338 olarak gerçekleşti. Devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen toplam 521.024 kontenjanın 515.521'i dolarken, yüzde 99 gibi yüksek bir doluluk oranı ortaya çıktı. Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise yüzde 75,8 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK RAĞBET GÖRENLER
Devlet üniversitelerinin yurt içi kampüslerinde yer alan ve başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının genel kontenjanları tamamen dolarken, Mühendislik programlarının genel kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 97'yi aştı, Öğretmenlik programlarının genel kontenjanlarının doluluk oranı ise yüzde 95 olarak gerçekleşti.

İŞTE TAMAMEN DOLANLAR...

Başarı sırası barajı bulunmayan Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, İşletme ve Ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarının tamamı doldu.

YÖK BAŞKANI: SONUÇLAR OLUMLU

Yükseköğretım Kurulu Başkanı Erol Özvar, yükseköğretime erişim talebinin son derece güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu talebe etkin cevap vermek adına son yıllarda izlediğimiz politikaların olumlu sonuçlar verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

BİRİNCİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYOR

Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, Türkiye birincisi oldu. Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven, "Sabah heyecanla uyandım. AYT ve TYT'de birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum." dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar
ABD Başkanı Donald Trump Fed üyesi Lisa Cook'u görevden aldı
Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor
Sosyal medya üzerinden cinsel şantaj! Görüntüleri kaydedip milyonluk vurgun yaptılar
Özel bir bankada üst düzey yönetici küçük çocuğa istismardan ceza aldı!
Ahlat'ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
ABD Başkanı Trump Ukrayna-Rusya savaşının kişilik savaşına döndüğünü açıkladı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
FETÖ'cülerin soruşturma dosyaları kapatan zabıt katibi: "Başka bir büroda görevli olsaydım orada da aynı şeyi yapardım"
"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedeni nasıl çıkarılacak? | Rov devrede | Rüzgar engeli
Inter’den Yusuf Akçiçek için İstanbul’da kritik görüşme: Teklif 20 milyon euroyu aşarsa Fenerbahçe satacak
DEM heyeti İmralı yolunda! Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilk ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta terörsüz Türkiye mesajı: Son düzlükteyiz
Wilfried Singo adım adım Cimbom'a
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok
Tarihler belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maç programı
Avrupa'nın takmadığı Eski Floransa Belediye Başkanı Nardella'dan Türkiye'yi batıya şikayet eden İmamoğlu'na "destek" şovu!
YKS tercih sorgulama ekranı! ÖSYM sonuç ekranı ve üniversite kayıt tarihi