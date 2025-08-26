YKS 2025 yerleştirme sonuçları açıklandı: Tıp, hukuk ve mühendislik doldu

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınava giren 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 310 bin 599'unun yerleştirme puanı hesaplandı. Bunlardan 1 milyon 412 bin 734'ü bu yıl için belirlenen yaklaşık 840 bin kontenjana yerleşmek için tercih yaptı. Örgün öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarının tümü dikkate alındığında, tercihte bulunan 1 milyon 412 bin 734 adaydan toplam 785 bin 186'sı bir yükseköğrenim kurumuna yerleşme hakkı kazandı.

Vakıf üniversitelerindeki örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı 665.054 olurken toplam boş kontenjan sayısı 53.338 olarak gerçekleşti. Devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen toplam 521.024 kontenjanın 515.521'i dolarken, yüzde 99 gibi yüksek bir doluluk oranı ortaya çıktı. Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise yüzde 75,8 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK RAĞBET GÖRENLER

Devlet üniversitelerinin yurt içi kampüslerinde yer alan ve başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının genel kontenjanları tamamen dolarken, Mühendislik programlarının genel kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 97'yi aştı, Öğretmenlik programlarının genel kontenjanlarının doluluk oranı ise yüzde 95 olarak gerçekleşti.

İŞTE TAMAMEN DOLANLAR...

Başarı sırası barajı bulunmayan Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, İşletme ve Ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarının tamamı doldu.

YÖK BAŞKANI: SONUÇLAR OLUMLU

Yükseköğretım Kurulu Başkanı Erol Özvar, yükseköğretime erişim talebinin son derece güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu talebe etkin cevap vermek adına son yıllarda izlediğimiz politikaların olumlu sonuçlar verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

BİRİNCİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYOR

Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, Türkiye birincisi oldu. Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven, "Sabah heyecanla uyandım. AYT ve TYT'de birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum." dedi.