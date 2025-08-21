Gazeteler manşet attı: ''Türkiye ana aktör olacak''

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı bitirmek için Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve Avrupalı liderlerle bir zirve gerçekleştirdi. Bu toplantıda, AB'nin ve Ukrayna'nın güvenliği gündeme geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, masada Türkiye'nin de olmasını istedi. Ardından NATO Genel Sekreteri Rutte, görüşmelerle ilgili Başkan Erdoğan'a bilgi verdi. Tüm bu gelişmeler, Atina'da büyük ses getirdi. Yunanistan'da yayınlanan haftalık Proto Thema gazetesi, Türkiye'nin Ukrayna için güvenlik garantileri pazarlığında yeniden masaya çekildiğini haberleştirdi.

MACRON'A SİTEM

Gazete haberinde, Macron'un "Avrupalıların ve Türkiye'nin katılacağı genişletilmiş bir toplantı yapılması gerektiği" yönündeki sözlerini hatırlatarak "Bu çağrı, Türkiye'nin sürece doğrudan davet edilmesi anlamına geliyor." dedi.

Sofokleousin gazetesi ise "Macron'dan arkadan bıçaklama" başlıklı haberinde "Macron'un Türkiye'nin Ukrayna'da alacağı daha geniş role karşı olumlu tutumu, Atina'da hayal kırıklığına ve endişeye neden oluyor." denildi.

PUTİN İLE TELE-ZİRVE

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler gündeme geldi. Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile yaptığı görüşmede ise İsrail'in Gazze'yi askeri kontrol altına alma planının asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya barışı için desteğini sürdüreceğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 2026 NATO Zirvesi'nin, 7-8 Temmuz'da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleneceğini bildirdi. Rutte açıklamasında, "Toplantıya ev sahipliği yapacağı için Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güçlü bir müttefiki olarak, ortak güvenliğimize paha biçilmez katkılar sağlamıştır. Bir sonraki zirvemizde liderler, NATO'yu daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir ittifak haline getirme çabalarına devam edecek, güvenliğimize yönelik tehditlere yanıt vermeye hazır olacak." dedi.