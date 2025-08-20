PODCAST CANLI YAYIN

CHP'nin sistemi hurdalığa döndü! Binlerce bisiklet çürümeye terk edilirken, zam üstüne zam yaptılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır atıl kalan bisiklet paylaşım sistemi İsbike, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Binlerce bisiklet depolarda çürürken, sistemin mobil uygulaması 2023’ten beri kapalı. CHP’li yönetimin ihmali tartışma konusu oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İsbike, uzun zamandır kullanılmadığı için hurdalığa döndü. Havadan drone ile çekilen görüntülerde, binlerce bisikletin boş arazilere götürüldüğü ve bakımsızlıktan zarar gördüğü anlaşıldı.

Bisiklet hurdalığı drone ile görüntülendi (IHA)Bisiklet hurdalığı drone ile görüntülendi (IHA)

BİSİKLET MEZARLIĞINA DÖNDÜ

Drone ile havadan çekilen görüntülerde, bisikletlerin bulunduğu alanlarda otların çıktığı, istasyon kablolarının olduğu ve bisikletlerin güneş, yağmur, kar gibi nedenlerle yıprandığı gözlemlendi.

İBB’nin bisiklet mezarlığı böyle görüntülendi

Tekerlekler üst üste fırlatılmış halde duruyor (IHA)Tekerlekler üst üste fırlatılmış halde duruyor (IHA)

KAPALI UYGULAMAYA ZAM YAPMIŞLAR

İBB Meclis Üyesi Adem Yıldız, 2013 yılında faaliyete geçen İsbike mobil uygulamasının 2023 yılından bu yana aktif olmadığı söyledi. İsbike uygulamalısının kapalı olmasına rağmen fiyatlara zam üstüne zam yapıldığını söyleyen Yıldız, "Binlerce bisiklet çürümeye terk edilmiş durumda. Gelin bu bisikletleri tamir edip İstanbul halkına sunalım. Eğer bu sistemden vazgeçtiyseniz okullara çocuklara hibe edelim. Yok başka bir yöntem arıyorsanız da Anadolu'nun farklı şehirlerinde bunlar hediye edelim. Bisikletler zayi olmasın" cümlelerini kullandı.

İBB Meclis Üyesi Adem Yıldız meydana gelen manzaralara tepki gösterdi (IHA)İBB Meclis Üyesi Adem Yıldız meydana gelen manzaralara tepki gösterdi (IHA)

"CHP ZİHNİYETİNE ŞAŞIRMADIK"

Sözlerine şöyle devam eden Yıldız, "Koca milyonluk sistem çöp olmak üzere. Lütfen CHP'li İBB yönetimi bu kötülüğe müsaade etmeyelim. İşin trajikomik tarafı İsbike 2023 yılından itibaren aktif değil. Bisikletler depoda çürüyor ancak olmayan hizmet için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yönetimi şaka gibi zam yaptılar. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Çünkü CHP zihniyeti böyle bir zihniyet. Biz 2023 yılında sistemin yenileneceğini beklerken, düzeltileceğini beklerken, olmayan hizmete zam üstüne zam yapıldı" diye konuştu.

