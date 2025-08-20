CHP'nin sistemi hurdalığa döndü! Binlerce bisiklet çürümeye terk edilirken, zam üstüne zam yaptılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İsbike, uzun zamandır kullanılmadığı için hurdalığa döndü. Havadan drone ile çekilen görüntülerde, binlerce bisikletin boş arazilere götürüldüğü ve bakımsızlıktan zarar gördüğü anlaşıldı.
BİSİKLET MEZARLIĞINA DÖNDÜ
Drone ile havadan çekilen görüntülerde, bisikletlerin bulunduğu alanlarda otların çıktığı, istasyon kablolarının olduğu ve bisikletlerin güneş, yağmur, kar gibi nedenlerle yıprandığı gözlemlendi.
KAPALI UYGULAMAYA ZAM YAPMIŞLAR
İBB Meclis Üyesi Adem Yıldız, 2013 yılında faaliyete geçen İsbike mobil uygulamasının 2023 yılından bu yana aktif olmadığı söyledi. İsbike uygulamalısının kapalı olmasına rağmen fiyatlara zam üstüne zam yapıldığını söyleyen Yıldız, "Binlerce bisiklet çürümeye terk edilmiş durumda. Gelin bu bisikletleri tamir edip İstanbul halkına sunalım. Eğer bu sistemden vazgeçtiyseniz okullara çocuklara hibe edelim. Yok başka bir yöntem arıyorsanız da Anadolu'nun farklı şehirlerinde bunlar hediye edelim. Bisikletler zayi olmasın" cümlelerini kullandı.