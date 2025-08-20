CHP'nin sistemi hurdalığa döndü! Binlerce bisiklet çürümeye terk edilirken, zam üstüne zam yaptılar

İBB Meclis Üyesi Adem Yıldız meydana gelen manzaralara tepki gösterdi (IHA)

"CHP ZİHNİYETİNE ŞAŞIRMADIK"

Sözlerine şöyle devam eden Yıldız, "Koca milyonluk sistem çöp olmak üzere. Lütfen CHP'li İBB yönetimi bu kötülüğe müsaade etmeyelim. İşin trajikomik tarafı İsbike 2023 yılından itibaren aktif değil. Bisikletler depoda çürüyor ancak olmayan hizmet için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yönetimi şaka gibi zam yaptılar. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Çünkü CHP zihniyeti böyle bir zihniyet. Biz 2023 yılında sistemin yenileneceğini beklerken, düzeltileceğini beklerken, olmayan hizmete zam üstüne zam yapıldı" diye konuştu.