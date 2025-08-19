PODCAST CANLI YAYIN

İBB soruşturmasında yeni detay! Ertan Yıldız'ın şoförü tek tek anlattı | "Operasyonu haber alınca mal beyanını 11 kez güncelledi"

İBB’ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra itirafçı olan Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Ertan Yıldız’ın şoförü Bayram Yıldırım, itirafçı sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade vermişti. Yıldırım'ın ifadesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar.

İBB soruşturmasında yeni detay! Ertan Yıldız'ın şoförü tek tek anlattı | "Operasyonu haber alınca mal beyanını 11 kez güncelledi"

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Ertan Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım'dan bu kadarına da pes dedirten ifadeler geldi. Yıldırım, İmamoğlu'nun ekibinin 6 ay öncesinden operasyondan haberdar olduğunu anlattı. Ertan Yıldız'ın asıl kasasının Fatih Türk isimli şahıs olduğunu anlatan Yıldırım, Yıldız'ın eski İYİ Partili İBB Meclis Grup Başkanı İbrahim Özkan'a koliler içinde 7 adet iPhone 16 ve 7 adet Apple marka tablet gönderdiğini anlattı.

"OPERASYON HABERİNİ ALINCA 11 KEZ MAL BEYANI GÜNCELLEDİ"

Yıldırım, "Ekrem İmamoğlu'nun altında bulunan isimler 6 ay öncesinden operasyondan haberdar olmuştu. Bu isimler kendilerinde bulunan paraları farklı yerlere emanet olarak gönderdiler. Hatta Ertan Yıldız bu süre zarfında 11 kere mal beyanını değiştirdi.Oğlu Ömer Yıldız'a aldığı Porsche marka aracı mal beyanında göstermemek için Fatih Türk'ün üstüne yaptılar. Operasyondan sonra Ertan Yıldız'a ait olup ele geçirilmeyen 2 cep telefonu vardı. Bendekinin SIM kartını kırarak kanalizasyona attım. Diğer telefon Fatih Türk'teydi." dedi.

Yoksulun yardım kartı üzerinden vurgun! İBB soruşturmasında flaş! Ertan Yıldız'ın şoförü itiraf etti | 4 bin 500 hediye market çekine el konuldu
İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay: 'SİSTEM'e para yatırmayan hak ediş alamaz! | Baki Aydöner, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş hakkında şok iddia

Şoför Bayram Yıldırım Sabah'ta yer alan habere göre ifadesinde şunları söyledi:

"YILDIZ'IN ASIL KASASI FATİH TÜRK'TÜR"

"Ertan YILDIZ'ın esas kasası Fatih Türk isimli şahıstır. Bu şahsa ait firmalarla İBB'den birçok ihale aldılar. Görüşmeleri, Fatih Türk'ün Yenibosna Towers İş Merkezi B Blok 12. katta bulunan ofisinde ve bu ofisin arada bulunan pastanede yaparlardı. Fatih Türk'ten para veya başka bir şey alınacaksa ben arabayı -2. katta bulunan otoparka indirir, bagaja çanta veya kolileri alırdım.2025 yılının ocak veya şubat ayında yine Fatih Türk'ün ofisinden bir koli bana verildi. Ben bu koliyi arabaya indirdiğimde içerisinde ne olduğunu merak ederek açtım. İçerisinde 7 tane Apple marka Iphone 16, 7 tane Apple marka tablet, 7 tane klavye vardı. Ertan Yıldız ile beraber Bakırköy Belediyesi'ndeki ofisine geldik. Ertan Yıldız beni yanına çağırarak arabanın bagajındaki koliyi İbrahim Özkan'a göndermemi söyledi. Bende bunun üzerine İbrahim Özkan'ın şoförü Mustafayı arayarak çağırdım. Koliyi kendisine verdim. Ertan Yıldız Adem Soytekin, Fatih Keleş, Ali Kurt, Tuncay Yılmaz hep çok samimilerdi. Ertan Yıldız'ın Ekrem İmamoğlu ile tanışıklığı Beylikdüzü'nde ortak inşaat yapmalarından kaynaklıdır. Kendisinin geçmişi araştırıldığında maddi durumu çok iyi olmadığı ve bir anda zenginleştiği ortaya çıkacaktır. Yine yaşadığı çevreden dolayı geçmişini bildiğim Ali Kurt da çok hızlı bir şekilde lüks şekilde yaşamaya başlamış, ciddi miktarda mal sahibi olmuştur.

Ali Kurt'un şoförü Murat ile görüşmelerimde Ali Kurt'un kumar bağımlısı olduğunu, Haramidere'de ve Beylikdüzü'nde gişelerin çıkışındaki bir yerde çok uzun saatler kumar oynadığını, kendisinin onu beklemek zorunda kaldığını anlatmıştı 13-19 Mart 2025 tarihli operasyon sonrasında Ertan Yıldız'a ait olan ve ele geçirilemeyen iki telefon vardı. Bu telefonların bir tanesi bende, bir tanesi ise Fatih Türk'te idi. Bendeki telefonu ve SIM kartı kırarak kanalizasyona attım. Fatih Türk'ün ne yaptığını bilmiyorum. Bu telefonlara ait numaralardan birisi yabancı bir ülkeye ait numaraydı. Hangisinin bende hangisinin Fatih Türk'te olduğunu bilmiyorum. Ertan Yıldız da dahil olmak üzere ifademe belirttiğim şahısların tamamı kendilerine kendilerinde bulunan paraları farklı yerlere emanet gönderdiler. Ertan Yıldız'ın ifademde belirttiğim kendisi ile irtibatlı şahıslara bu paraları bırakmış olması muhtemeldir."

