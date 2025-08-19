İBB soruşturmasında yeni detay! Ertan Yıldız'ın şoförü tek tek anlattı | "Operasyonu haber alınca mal beyanını 11 kez güncelledi"

takvim foto arşiv



"OPERASYON HABERİNİ ALINCA 11 KEZ MAL BEYANI GÜNCELLEDİ"



Yıldırım, "Ekrem İmamoğlu'nun altında bulunan isimler 6 ay öncesinden operasyondan haberdar olmuştu. Bu isimler kendilerinde bulunan paraları farklı yerlere emanet olarak gönderdiler. Hatta Ertan Yıldız bu süre zarfında 11 kere mal beyanını değiştirdi.Oğlu Ömer Yıldız'a aldığı Porsche marka aracı mal beyanında göstermemek için Fatih Türk'ün üstüne yaptılar. Operasyondan sonra Ertan Yıldız'a ait olup ele geçirilmeyen 2 cep telefonu vardı. Bendekinin SIM kartını kırarak kanalizasyona attım. Diğer telefon Fatih Türk'teydi." dedi.

Şoför Bayram Yıldırım Sabah'ta yer alan habere göre ifadesinde şunları söyledi:



"YILDIZ'IN ASIL KASASI FATİH TÜRK'TÜR"



"Ertan YILDIZ'ın esas kasası Fatih Türk isimli şahıstır. Bu şahsa ait firmalarla İBB'den birçok ihale aldılar. Görüşmeleri, Fatih Türk'ün Yenibosna Towers İş Merkezi B Blok 12. katta bulunan ofisinde ve bu ofisin arada bulunan pastanede yaparlardı. Fatih Türk'ten para veya başka bir şey alınacaksa ben arabayı -2. katta bulunan otoparka indirir, bagaja çanta veya kolileri alırdım.2025 yılının ocak veya şubat ayında yine Fatih Türk'ün ofisinden bir koli bana verildi. Ben bu koliyi arabaya indirdiğimde içerisinde ne olduğunu merak ederek açtım. İçerisinde 7 tane Apple marka Iphone 16, 7 tane Apple marka tablet, 7 tane klavye vardı. Ertan Yıldız ile beraber Bakırköy Belediyesi'ndeki ofisine geldik. Ertan Yıldız beni yanına çağırarak arabanın bagajındaki koliyi İbrahim Özkan'a göndermemi söyledi. Bende bunun üzerine İbrahim Özkan'ın şoförü Mustafayı arayarak çağırdım. Koliyi kendisine verdim. Ertan Yıldız Adem Soytekin, Fatih Keleş, Ali Kurt, Tuncay Yılmaz hep çok samimilerdi. Ertan Yıldız'ın Ekrem İmamoğlu ile tanışıklığı Beylikdüzü'nde ortak inşaat yapmalarından kaynaklıdır. Kendisinin geçmişi araştırıldığında maddi durumu çok iyi olmadığı ve bir anda zenginleştiği ortaya çıkacaktır. Yine yaşadığı çevreden dolayı geçmişini bildiğim Ali Kurt da çok hızlı bir şekilde lüks şekilde yaşamaya başlamış, ciddi miktarda mal sahibi olmuştur.