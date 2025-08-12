PODCAST CANLI YAYIN

Şehit Eren Bülbül 8’inci yılında dualarla anıldı

Başkan Erdoğan, Trabzon Maçka’da şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i rahmetle andı. Eren’in annesi, terörün sona ermesini diledi.

Giriş Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 8'inci yılında andı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Şehit Eren Bülbül için ölüm yıl dönümünde Maçka ilçesindeki mezarı başında da anma programı düzenlendi.

Şehİt Eren'in annesi Ayşe Bülbül, "Yıllar geçse de ben evladımı unutamam. İçimde yanan ateşi ben biliyorum. Onun için terör bitsin diyorum." dedi.

