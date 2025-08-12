Gazze’de İsrail saldırısında 6 gazeteci yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarındaki gazetecilerin çadırına düzenlediği saldırıda 2'si Al Jazeera muhabiri 6 gazeteci hayatını kaybetti. Bugüne kadar katledilen basın mensubu sayısı da 238'e yükseldi.

Saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman yaşamını yitirdi. İsrail ordusu Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etti. Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edildi.

Al Jazeera televizyonu da "Gazze işgali öncesinde sesleri susturmaya yönelik umutsuz bir girişimdir. Saldırının sorumluluğu İsrail ordusu ve hükümetine aittir." denildi.