ANKARA'DA DEPREM! Az önce Ankara'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi

Ankara 'nın Etimesgut ilçesinde 11 Ağustos 2025 Pazartesi sabahı meydana gelen deprem, başkentte kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) verilerine göre sarsıntı saat 06.33'te kaydedildi.

(Kaynak: AFAD)

Sarsıntının Merkez Üssü Etimesgut

AFAD'ın paylaştığı verilere göre, yerin 4,68 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,2 (ML) olarak ölçüldü. Merkez üssü Etimesgut olan sarsıntı, özellikle çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.