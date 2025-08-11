Son Dakika
ANKARA'DA DEPREM! Az önce Ankara'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 11 Ağustos 2025 saat 06.33’te Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 4,68 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı kent merkezinde hissedildi.

ANKARA'DA DEPREM! Az önce Ankara'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 11 Ağustos 2025 Pazartesi sabahı meydana gelen deprem, başkentte kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı saat 06.33'te kaydedildi.

Sarsıntının Merkez Üssü Etimesgut

AFAD'ın paylaştığı verilere göre, yerin 4,68 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,2 (ML) olarak ölçüldü. Merkez üssü Etimesgut olan sarsıntı, özellikle çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Depremin Teknik Detayları

Büyüklük: 3.2 (ML)

Yer: Etimesgut, Ankara

Tarih ve Saat (TS): 11 Ağustos 2025, 06:33:27

Enlem: 39.9256

Boylam: 32.7939

Derinlik: 4.68 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-08-11 06:33:27 39.92556 32.79389 4.68 ML 3.2 Etimesgut (Ankara)
2025-08-11 06:31:54 39.23694 28.16639 7.0 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:26:37 39.27528 28.125 7.03 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:15:30 39.23389 28.15528 6.98 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:13:14 39.21889 28.11778 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:11:26 39.23194 28.12667 7.52 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:10:17 39.23278 28.05417 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:06:24 39.23361 28.07306 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:05:41 39.20889 28.17111 7.07 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 06:05:07 39.25139 28.13194 9.52 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)

