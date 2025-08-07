Saç renkleri değiştikçe idolleri değişiyor

PODCAST CANLI YAYIN

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, bölge halkının görüntüsüne de etki etti. İlginç değişim ise yaz boyu gölde yüzen çocuklarda kendini gösterdi. Yaz tatili boyunca Van Gölü'nde kulaç atan çocukların saç renklerinin sarıya dönüşmesi görenleri hayrete düşürdü. Kışın esmer, yazın sarışın olan çocuklardan Cihat Çıkla, "Kışın hepimizin saçları siyah, aramızda sarı saçlı hiç kimse yok. Ama yaz başladığı gibi hepimizin saçları sararmaya başlıyor. Kışın Ronaldo'yduk, yazın Osimhen'iz" dedi. Tarık Ensar Ayseli ise "Saçlarımızın rengi değiştiği için bazen arkadaşlarımız bile bizi tanımıyor. Van Gölü gerçekten çok rahatlatıcı ve bizim için çok önemli" diye konuştu.


