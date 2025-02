Bakan Murat Kurum Adıyaman'da Başkan Erdoğan'ın verdiği talimatı anlattı: "Murat hazır ol! Bu yuvaları biz yapacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (DHA)



BAŞKAN ERDOĞAN DEPREMİN İKİNCİ GÜNÜ NE TALİMAT VERDİ?



Bugün liderimiz ellerini afetzede, daima deprem bölgesi için düşünen dertlenen bugün inşa edilen tüm eserlerin mimarı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aramızda.

Depremin 2. günüydü. Telefonum çaldı. Cumhurbaşkanımız arıyordu. Bana ömür boyu unutamayacağım şu sözü söylemişti: Murat hazır ol. Bu yuvaları yeniden biz yapacağız. Bu şehirleri yeniden biz ayağa kaldıracağız. Bu milleti yeniden mutlu edeceğiz. Hazır ol' dedi. Biz bu şerefli vazifeyi aldık ve ekibimizle birlikte çok çalıştık. Bugün tüm şehirlerimizin yeniden ayağa kalktığını gördükçe, tüm gücünü milleti için seferber eden devletimizle gurur duyuyoruz.

"6 ŞUBAT EN UZUN VE SOĞUK GECEYDİ"

11 ilimizden 11 ailemize yeni yuvaların anahtarlarını teslim ediyoruz. Her yeni evimiz evlat acısı çeken annelerimizin kalbine bir nebze de olsa huzur versin. Her yeni yuvamız babalarımızın dizine derman olsun. Bizim başka bir isteğimiz yoktur. 6 Şubat Türk tarihinin en uzun ve soğuk gecesiydi. O gün bütün Anadolu baştan sona buz tutmuştu. Ocaklar sönmüştü.

Bir an olsun 'Bu enkazı nasıl kaldıracağız' endişesine düşmedik. Her evi her yuvayı kendi yuvamız bildik. Elini öptüğümüz her anneyi kendi annemiz gördük.